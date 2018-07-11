4200 طالب يتفاعلون مع برنامج المدارس المجتمعية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

سجل الأسبوع الرياضي، ضمن مشروع المدارس المجتمعية، تفاعلاً مميزاً، ونجاحات كبيرة، والذي أقيم ضمن برامج وأنشطة مذكرة التفاهم بين دائرة التعليم والمعرفة ومجلس أبوظبي الرياضي.

ويأتي تنظيم الأسبوع الرياضي ضمن 6 أسابيع في مبادرة اعتمدتها دائرة التعليم والمعرفة، لتشمل عموم الطلبة المسجلين في مشروع المدارس المجتمعية بفصل الصيف، في إطار سعيها وخططها المتواصلة لرفع مستوى التنوع الثقافي، وتوعية الطلبة بالمفاهيم الاساسية بالمجالات كافة، وغرس القيم والمبادئ الأصيلة، والعمل على زيادة معرفتهم، وصقل مهاراتهم، وإكسابهم خبرات مهمة في مختلف الجوانب الحياتية، حيث شملت الأسابيع: الثقافي، الهوية الوطنية، العلمي، التطوعي، المهني، والرياضي، بما يدعم أهداف المشروع، ويعزز مكانته كأحد أبرز المنصات الوطنية في دعم مسيرة التنمية الشاملة وعمليات التقدم والنماء. وأشرف مجلس أبوظبي الرياضي على برنامج الأسبوع الرياضي في المدارس المجتمعية، من خلال زيارات النجوم والرياضين المحترفين للمدارس، حيث شمل برنامج الزيارات الذي أقيم خلال الفترة المسائية 18 نجماً لـ20 مدرسة مجتمعية، بواقع 9 مدارس في أبوظبي، و5 في العين، و6 في منطقة الظفرة، كما ضمت القائمة كلاً من الرياضيين: سبيت خاطر، سلطان برغش، محمد برغش، علي خصيف، عبدالسلام جمعة، خالد عيسى، بندر الاحبابي، محمد سعيد بوسنده، سعيد مصبح سالم، خالد عبدالرحمن، حمدان الكمالي، سلطان الغافري، علي ابراهيم علي، زايد احمد حسن، خلف محمد خلف، عبدالله ابراهيم جاسم، حسن عبدالرحمن عبدالله، وعبدالله النوبي.

وحظي برنامج الأسبوع الرياضي بتفاعل كبير من قبل 4200 من عموم الطلبة في 20 مدرسة مجتمعية، لا سيما في برنامج زيارات النجوم والرياضيين المحترفين الذين قدموا نصائحهم للطلبة، وكيفية التدرب اليومي، وبرنامجهم الغذائي، ونمط حياتهم، مما كان له الأثر الكبير في نفوس الطلبة المشاركين في البرنامج، كما شارك النجوم مباريات الطلبة في صالات المدارس المجتمعية.

بدوره، رحب الدكتور يوسف الشرياني، وكيل دائرة التعليم والمعرفة، بالنتائج والمخرجات المهمة التي شهدها الاسبوع الرياضي، والذي جاء ليؤكد مكانة ودور الرياضة في مشروعنا المجتمعي الذي نتطلع من خلاله لتحقيق التكامل بين جميع مجالات الحياة، والأنشطة المهمة التي تحفز الطلبة على اكتساب مهارات وخبرات وثقافات متنوعة، في بيئة تربوية، تساهم في بناء أجيال وكوادر ذات حضور فاعل في المجتمع.