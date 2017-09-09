غارات جوية تدك «الدواعش» في الحويجة تمهيداً لعملية التحرير

سرمد الطويل، وكالات (عواصم)

أعلن قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد جودت، أمس، أن قطاعاته دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة من وحدات المغاوير الخاصة والآليات المدرعة وكتائب المدفعية والصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة، من أجل استكمال جهوزية القوات التي ستشارك في عمليات استعادة قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك، ومناطق بالأنبار، والشرقاط شمال صلاح الدين. بينما أعلنت خلية الإعلام الحربي، إطلاق إذاعة موجهة إلى قضاء الحويجة ضمن الاستعدادات الجارية لتحريرها، تزامناً مع إلقاء الطيران آلاف المنشورات تحذر «الدواعش» من اقتراب «ساعة الحساب» وتطالبهم بتسليم أنفسهم.

وأفاد بيان لقيادة العمليات المشتركة أمس، بأن الطيران العراقي والتحالف الدولي نفذ ضربات جوية مركزة استهدفت «داعش» بمدينة الحويجة، ودكت مواقع تفخيخ ومخازن أسلحة وتدمير المستودعات ومقتل عشرات الإرهابيين. وأعلنت مصادر عسكرية مقتل القيادي «الداعشي» المدعو أبو حمزة، أحد أهم ممولي التنظيم الإرهابي في الحويجة، بهجوم استهدف مركبته قرب القضاء، مبينة أن «القتيل يمثل (بنك المال) الذي يوفر السيولة النقدية للتنظيم».

من جهة أخرى، أفاد مصدر محلي، بأن «داعش» ألغى صلاة الجمعة في أغلب مساجد الحويجة بشكل مفاجئ وسط استنفار واسع لمسلحيه ‬في ‬الأماكن ‬والتقاطعات ‬الحيوية ‬داخل ‬القضاء‬. وأضاف أن «أغلب القيادات المعروفة&rlm‭ ‬في ‬(داعش) ‬داخل ‬الحويجة ‬متوارية ‬عن ‬الأنظار ‬منذ ‬أيام ‬وسط ‬معلومات ‬تتحدث ‬عن‭ ‬هروب ‬البعض ‬منهم ‬خارج ‬الحويجة ‬مع ‬عوائلهم»‬.

وبدورها، أجهزت البيشمركة أمس، على 5 انتحاريين من التنظيم الإرهابي إثر محاولتهم التسلل لمناطق سيطرة القوات الكردية بمنطقة سهل المالح في ناحية العياضية التابعة لقضاء تلعفر غرب الموصل، فيما أكد مصدر أن جميع المسلحين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة. بالتوازي، أكد مصدر في الفرقة السابعة بالجيش في الأنبار، أمس تدمير 3 مركبات مفخخة وقتل عدد من «الدواعش» بقصف شنته مقاتلات التحالف الدولي مستهدفة مناطق في مدينة عانه غربي المحافظة.

إلى ذلك، انتشل الدفاع المدني في&rlm‭ ‬الجانب ‬الأيمن ‬من ‬الموصل ‬خلال الساعات الـ 48 الماضية، ‬176 ‬جثة ‬من ضحايا «داعش» من تحت الأنقاض‬.