150 لاعباً في «صيف الشارقة» للشطرنج

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت أمس الأول منافسات بطولتي صيف الشارقة للمصنفين الدوليين تحت 1500 والبطولة الدولية للمصنفين تحت 2100 لجميع الفئات والأعمار وينظمهما نادي الشارقة الثقافي للشطرنج حتى الأربعاء المقبل، بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة يمثلون 23 دولة، من بينهم لاعبون من أصحاب الألقاب الدولية، والتي يبلغ قيمة جوائزها 20 ألف درهم بجانب جوائز خاصة للاعبين المواطنين.

وأعطى عمر نعمان آل علي، الأمين العام المساعد للنادي شارة البدء لانطلاق الجولة الأولى، وأسفرت نتائج الجولة الأولى للمصنفين دولياً تحت 2100، عن فوز المصنف الأول المصري صلاح روماني على لاعب نادي الشارقة علي راشد علي غانم على الطاولة الأولى، وعلى الطاولة الثانية، حقق الأستاذ الاتحادي اللبناني المخضرم عبدو سوموف فوزاً مستحقاً على الفلبيني فيرير ايدوين، وعلى الطاولة الثالثة، فاز المصري الدولي رامز سمير الفوز على حساب السوري أيمن أبو غازي، وعلى الطاولة الرابعة، تمكن الفلبيني المخضرم أنتونيو مولينا من الفوز على حساب مواطنه الدولي رايس دانيللو، وعلى الطاولة الخامسة حقق الهندي سانتوش بورشوثامان الفوز على لاعب ناي الفجيرة الناشئ أحمد راشد الحفيتي، وتمكن العراقي الدولي محمد طارق من الفوز على منافسه الموريتاني بلال طيب.

يلتقي في الجولة الثانية على الطاولة الأولى المصري صلاح روماني مع العراقي محمد طارق، وعلى الطاولة الثانية، يلتقي اللبناني عبدو سوموف مع السوري محمد رافع، وعلى الطاولة الثالثة، يلتقي المصري رامز سمير مع الهندي عبيد علي مجاور، وعلى الطاولة الرابعة، يلتقي لاعب نادي الشارقة الناشئ حمد عصام مع الفلبيني المخضرم أنتونيو مولينا، وعلى الطاولة الخامسة يلتقي لاعب نادي الشارقة سيف أحمد مع الفلبيني ديما لانتا، وعلى الطاولة السادسة يلتقي السوري عز الدين الكور مع الهندي سانتوش بوروشاثان، وعلى الطاولة السابعة يلتقي الفلسطيني الناشئ راجي صايل مع الفلبيني روبرتو كارانداج وعلى الطاولة الثامنة يلتقي لاعب نادي الشارقة عبد الله مراد مع المصري مجدي قاسم.

وأسفرت نتائج الجولة الأولى من بطولة صيف الشارقة للمصنفين دولياً تحت 1500، عن فوز المصنف الأول على البطولة العراقي اسماعيل طارق على لاعب نادي عجمان عبدالله مرشول على الطاولة الأولى، وعلى الطاولة الثانية تمكن الأوزبكي عزيز سالييف من الفوز على لاعب نادي المدام عبدالله خليفة الكتبي، وعلى الطاولة الثالثة، تمكنت الناشئة نور الزهراء خضريان من تحقيق الفوز على لاعب نادي الشارقة عبد الرحمن الحمادي.