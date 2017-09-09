مقتل 4 قياديين من «داعش» في دير الزور بضربات روسية

عواصم (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن ضربة جوية شنتها مقاتلات سوخوي-34 وسوخوي-35، مستهدفة اجتماعاً لقادة «داعش» في مركز للقيادة والاتصالات مخفي تحت الأرض في محيط دير الزور، أردت نحو 40 إرهابياً بينهم 4 قياديين ميدانيين بارزين آخرين. في الأثناء، نقلت قناة «روسيا اليوم» عن مصادرها في سوريا، أن الجيش النظامي والميليشيات المتحالفة معه، والمدعومة بغطاء جوي روسي سوري، وسعت نطاق سيطرتها في محيط اللواء 137، وسط معارك عنيفة لفك حصار «داعش» على مطار دير الزور العسكري. من جهته، أكد الناطق باسم الجيش الأميركي ريان ديلون، أن مقاتلات التحالف شنت ضربة ضد مجموعات صغيرة وأفراد من قافلة «داعش» العالقة في الصحراء السورية، بعد إجلائها من القلمون الغربي والقاع ورأس بعلبك باتفاق مع «حزب الله» والنظام السوري، بعد محاولتهم التسلل باتجاه دير الزور بعيداً عن المدنيين، ما أسفر عن تصفية نحو 85 مسلحاً للتنظيم الإرهابي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشر على فيسبوك «نتيجة ضربة دقيقة نفذها سلاح الجو الروسي في محيط مدينة دير الزور على مركز قيادة ومركز اتصالات، قتل نحو 40 مسلحاً لـ«داعش»، بينهم 4 قياديين ميدانيين مؤثرين، أحدهم (أمير دير الزور أبو محمد الشمالي)، وهو سعودي يسمى طارق الجربة، وجول مراد حليموف وهو من طاجيكستان (وزير الحرب) في التنظيم الإرهابي، وقد حددت واشنطن في وقت سابق، مكافأة 3 ملايين دولار للقبض على حليموف». أما «أمير دير الزور»، فقد عرضت الولايات المتحدة في 2015 جائزة بقيمة 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تساعد على إلقاء القبض على طارق الجربة، وهو مسؤول شؤون ونقل المقاتلين الأجانب إلى سوريا. ووصفته الولايات المتحدة والأمم المتحدة بـ«الإرهابي الكبير» وتم تجميد ممتلكاته ومنعه من السفر.

ويسيطر التنظيم الإرهابي منذ صيف 2014، على أجزاء واسعة من محافظة دير الزور، وعلى 60% من مدينة دير الزور، بينما يسيطر الجيش السوري النظامي على بقية الأحياء الموجودة بغرب المدينة وعلى المطار العسكري. وشدد «داعش» مطلع العام الحالي حصاره على المدينة، بعد تمكنه من فصل مناطق سيطرة النظام في غربها إلى قسم شمالي كسر حصاره الثلاثاء الماضي، وآخر جنوبي يضم المطار العسكري الذي ما زال محاصراً. وقالت الوزارة الروسية إن مقاتلات سوخوي 34 و35 أسقطت قنابل «خارقة للتحصينات» على المقاتلين عندما كانوا مجتمعين قرب دير الزور لمناقشة الرد على تقدم الجيش السوري النظامي.

من ناحيتها، أبلغت مصادر ميدانية قناة «روسيا اليوم»، أن معارك شرسة تدور بغطاء جوي روسي سوري لفك الحصار عن مطار دير الزور العسكري، بعد أن وسع الجيش النظامي نطاق سيطرته في محيط اللواء 137. وأضافت أن عدداً من مقاتلي «داعش» يحاولون الفرار إلى منطقة الميادين بالمحافظة نفسها شرق البلاد، مشيرة إلى ترقب تحقيق «مكاسب ميدانية كبيرة» في مدينة دير الزور في أقرب وقت ممكن. إلى ذلك، وصف السيناتور الروسي قسطنطين كوساتشوف استكمال تحرير مدينة دير الزور وتصفية قادة التنظيم الإرهابي «بتغيير عسكري جذري للوضع في سوريا». وقال كوساتشوف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي (الشيوخ)، للصحفيين أمس «بعد تحرير دير الزور وتصفية عدد من المسلحين بينهم (أمير الحرب)، يمكن الحديث عن اللحظة الفارقة في الوضع بسوريا»، مضيفاً أن «هذا التغيير نفسي وعسكري».