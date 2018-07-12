200 فتاة في مخيم دبي الرياضي الصيفي

دبي (الاتحاد)
أعلنت لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي غلق باب التسجيل للمشاركة في «مخيم دبي الرياضي الصيفي للفتيات» الأول من نوعه الذي يخصص للفتيات فقط من عمر 7 إلى 12 عاما، وتقام فعالياته خلال الفترة من 22 يوليو الجاري إلى 15 أغسطس المقبل، وتستضيفه المدرسة السويسرية الدولية للعلوم في منطقة الجداف.
ووصل عدد المسجلين في المخيم الصيفي المجاني إلى أكثر من 200 فتاة من مختلف الجنسيات والأعمار، حيث سارع أولياء الأمور إلى تسجيل فتياتهم للمشاركة في المخيم الذي تستمر فعالياته على مدار 25 يومًا طوال أيام الأسبوع من الأحد حتى الأربعاء من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
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وستكون الملاعب محكمة الإغلاق لضمان سلامة الفتيات، ومتعددة الأغراض حيث سيقام فيها أكثر من نشاط، ويوجد بها مسار للجري، واستديو للرقص، كما يوجد فصل دراسي لحضور الورش التدريبية عن التغذية الصحية، كما يوجد جدار لتعلم تسلق الصخور.
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وأضافت: «ستتوافر في المخيم مساحة كبيرة لممارسة مختلف أنواع الرياضات الجماعية والفردية وسط أجواء ترفيهية ممتعة، وذلك لغرس حب ممارسة الرياضة والنشاط البدني في نفوسهن منذ سن مبكرة، وتحرص لجنة المرأة والرياضة بالمجلس على إطلاق المبادرات والبرامج التي تساهم في تعزيز دور المرأة في القطاع الرياضي على مدار العام ولجميع المراحل السنية».