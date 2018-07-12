200 فتاة في مخيم دبي الرياضي الصيفي

دبي (الاتحاد)

أعلنت لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي غلق باب التسجيل للمشاركة في «مخيم دبي الرياضي الصيفي للفتيات» الأول من نوعه الذي يخصص للفتيات فقط من عمر 7 إلى 12 عاما، وتقام فعالياته خلال الفترة من 22 يوليو الجاري إلى 15 أغسطس المقبل، وتستضيفه المدرسة السويسرية الدولية للعلوم في منطقة الجداف.

ووصل عدد المسجلين في المخيم الصيفي المجاني إلى أكثر من 200 فتاة من مختلف الجنسيات والأعمار، حيث سارع أولياء الأمور إلى تسجيل فتياتهم للمشاركة في المخيم الذي تستمر فعالياته على مدار 25 يومًا طوال أيام الأسبوع من الأحد حتى الأربعاء من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

ويشمل المخيم العديد من الألعاب الرياضية الفردية والجماعية، مثل الريشة الطائرة، كرة السلة، كرة قدم الصالات، كرة الطاولة، سباق الطريق، كما يتضمن المخيم تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية مثل الفريسبي والزوما والجمباز، وتسلق الحائط، وسيكون هناك وقت للتغذية ووقت للسينما، وسيخصص وقت لتدريب الفتيات على العمل الجماعي، وسيتم تقديم محاضرات عن التغذية الصحية السليمة والروح الرياضية.

وستكون الملاعب محكمة الإغلاق لضمان سلامة الفتيات، ومتعددة الأغراض حيث سيقام فيها أكثر من نشاط، ويوجد بها مسار للجري، واستديو للرقص، كما يوجد فصل دراسي لحضور الورش التدريبية عن التغذية الصحية، كما يوجد جدار لتعلم تسلق الصخور.

وأعربت فوزية فريدون مدير قسم تطوير رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي عن سعادتها بوصول عدد المسجلات إلى هذا الكم الكبير في وقت قصير منذ الإعلان عن فتح باب التسجيل، وقالت: «نحن سعداء بالتجاوب السريع والإقبال الكبير من قبل أولياء الأمور على تسجيل فتياتهم خلال وقت قصير منذ إعلان فتح باب التسجيل، خاصة وأن المخيم جديد من نوعه وينظمه المجلس لأول مرة للفتيات، ونعدهم بأن المخيم سيكون أفضل استثمار لإجازة الصيف، حيث إنه تم إعداد برنامج فعاليات دسم في المخيم مليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية، وتم تجهيز الاستعدادات لاستقبال الفتيات، وستتوافر لهن كافة سبل الراحة والأمان داخل المخيم، وأؤكد لهم أن الفتيات سيكن في قمة السعادة داخل المخيم».

وأضافت: «ستتوافر في المخيم مساحة كبيرة لممارسة مختلف أنواع الرياضات الجماعية والفردية وسط أجواء ترفيهية ممتعة، وذلك لغرس حب ممارسة الرياضة والنشاط البدني في نفوسهن منذ سن مبكرة، وتحرص لجنة المرأة والرياضة بالمجلس على إطلاق المبادرات والبرامج التي تساهم في تعزيز دور المرأة في القطاع الرياضي على مدار العام ولجميع المراحل السنية».