الأمم المتحدة تعتزم نشر قوات لحراسة قاعدتها بطرابلس

روما (وكالات)

قال غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، إن المنظمة الدولية تعتزم إرسال قرابة 250 جندياً لحفظ السلام إلى العاصمة الليبية لحماية قاعدتها هناك، وذلك في إطار خطة لإعادة عملياتها إلى البلاد. وتسعى الأمم المتحدة، بدعم من الحكومات الغربية، إلى رأب الصدع بين الحكومتين المتنافستين في البلاد بغية معالجة العنف المسلح المتنامي، وتهريب الناس من ساحل ليبيا الشمالي. وتتخذ بعثة الأمم المتحدة من تونس مقراً لها منذ عام 2014 لكنها زادت تدريجياً من وجودها الميداني في ليبيا، وهي تخطط منذ أشهر للعودة بشكل كامل على نحو أكبر.

وقال سلامة لصحيفة لا ستامبا الإيطالية، إنه «يمكن نشر ما يزيد قليلاً عن 250 (جندياً لحفظ السلام) في الأسابيع المقبلة». وقال جان بيير لا كروا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام في إفادة صحفية في جنيف، إن من المرجح أن تضم الوحدة العسكرية حوالي 150 فرداً. وقال سلامة الذي يرأس البعثة الدولية إلى ليبيا منذ يونيو، إن إرسال قوات حفظ السلام إلى تلك القاعدة في طرابلس «يعني أنه بحلول أول أكتوبر تقريباً سيكون بإمكاننا الاضطلاع بجزء كبير من عملنا في ليبيا».

وحذر المبعوث الدولي من فوضى التدخلات في النزاع الليبي، وقال إن مساعي الوساطة «تأتي من الأطراف كافة.. منظمات ودول وغيرها». وأضاف: «الليبيون يصابون بالارتباك عندما يجدون أمام أعينهم ست أو سبع عمليات مختلفة. الكثير من الطهاة لن يساعدوا دائماً في طهي طعام شهي». وأكد سلامة أنه رغم النواقص كافة، فإن الأمم المتحدة هي الأفضل استعداداً للإيفاء بدور الوساطة مقارنة بدول ومنظمات أخرى، موضحاً أن الأمم المتحدة توسع وجودها في ليبيا «مع مراعاة الوضع الأمني» هناك، بغرض الاقتراب بأكبر قدر ممكن من المواطنين. ووصف سلامة ظروف مخيمات استقبال المهاجرين في ليبيا بأنها غير مقبولة، وقال: «الناس هناك بحاجة إلى إمدادات صحية كافية. النساء وكبار السن والأطفال بحاجة إلى حماية خاصة»، مشيراً إلى أنه تحدث عن هذا الأمر مؤخراً مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية.