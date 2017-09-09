الأمم المتحدة تعتزم نشر قوات لحراسة قاعدتها بطرابلس

روما (وكالات)
قال غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، إن المنظمة الدولية تعتزم إرسال قرابة 250 جندياً لحفظ السلام إلى العاصمة الليبية لحماية قاعدتها هناك، وذلك في إطار خطة لإعادة عملياتها إلى البلاد. وتسعى الأمم المتحدة، بدعم من الحكومات الغربية، إلى رأب الصدع بين الحكومتين المتنافستين في البلاد بغية معالجة العنف المسلح المتنامي، وتهريب الناس من ساحل ليبيا الشمالي. وتتخذ بعثة الأمم المتحدة من تونس مقراً لها منذ عام 2014 لكنها زادت تدريجياً من وجودها الميداني في ليبيا، وهي تخطط منذ أشهر للعودة بشكل كامل على نحو أكبر.
وقال سلامة لصحيفة لا ستامبا الإيطالية، إنه «يمكن نشر ما يزيد قليلاً عن 250 (جندياً لحفظ السلام) في الأسابيع المقبلة». وقال جان بيير لا كروا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام في إفادة صحفية في جنيف، إن من المرجح أن تضم الوحدة العسكرية حوالي 150 فرداً. وقال سلامة الذي يرأس البعثة الدولية إلى ليبيا منذ يونيو، إن إرسال قوات حفظ السلام إلى تلك القاعدة في طرابلس «يعني أنه بحلول أول أكتوبر تقريباً سيكون بإمكاننا الاضطلاع بجزء كبير من عملنا في ليبيا».
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