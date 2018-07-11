مذكرة تفاهم لدعم الرياضة المدرسية والسلة

دبي (الاتحاد)
عقدت وزارة التربية والتعليم بدبي، اجتماعاً تنسيقياً مع اتحاد السلة بمقر الوزارة أمس الأول، بحضور معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، واللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، كما حضر الاجتماع، عبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد السلة، وسالم المطوع أمين السر العام والدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد، ومحمد الحمادي المنسق العام.
وتم التركيز بشكل أساسي على المواضيع التي تهم الرياضة المدرسية في مدارس الدولة، والاستفادة من قدرات وإمكانيات الطلبة بدعم المنتخبات الوطنية والأندية بالإضافة إلى رفع مستوى مدرسي التربية الرياضية في مجال التدريب والتحكيم والمسابقات الرسمية لكرة السلة.
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وفي سياق آخر، أشاد المجتمعون بقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهاته بإشراك جميع فئات المجتمع في المسابقات والأنشطة الرسمية من ابناء المواطنات وأبناء المقيمين من مواليد الإمارات وهذا نفس النسيج المجتمعي الموجود في المدارس والأندية، كذلك تقرر وضع المنشآت الرياضية التابعة للوزارة تحت تصرفات المنتخبات الوطنية من أجل التدريبات وإقامة المسابقات والدورات والموافقة على تمثيل الدولة في البطولات المدرسية على المستويين العربي الآسيوي وتم الاتفاق على إقامة ورشة عمل تأهيلية للمشرفين على التربية البدنية في المدارس بإمارة دبي 28 أغسطس القادم على أن يحاضر فيها الدكتور منير بن الحبيب المحاضر الدولي والمدير الفني لاتحاد السلة.
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وفي ختام الاجتماع، حرص رئيس اتحاد كرة السلة على إهداء معالي الوزير حسين الحمادي درعاً تذكارية وكرة سلة، تقديراً من أسرة الاتحاد للجهود التي يبذلها معاليه وتوجيهاته بدعم القطاع الرياضي المدرسي ما ينعكس ايجاباً على الأندية والمنتخبات الوطنية.