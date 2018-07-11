مذكرة تفاهم لدعم الرياضة المدرسية والسلة

دبي (الاتحاد)

عقدت وزارة التربية والتعليم بدبي، اجتماعاً تنسيقياً مع اتحاد السلة بمقر الوزارة أمس الأول، بحضور معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، واللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، كما حضر الاجتماع، عبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد السلة، وسالم المطوع أمين السر العام والدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد، ومحمد الحمادي المنسق العام.

وتم التركيز بشكل أساسي على المواضيع التي تهم الرياضة المدرسية في مدارس الدولة، والاستفادة من قدرات وإمكانيات الطلبة بدعم المنتخبات الوطنية والأندية بالإضافة إلى رفع مستوى مدرسي التربية الرياضية في مجال التدريب والتحكيم والمسابقات الرسمية لكرة السلة.

وأعلن الطرفان إبرام مذكرة تفاهم بين الوزارة والاتحاد بوصفه شريكاً استراتيجياً تتضمن دعم وتطوير الرياضة المدرسية بصفة عامة وكرة السلة بصفة خاصة وكذلك دعم الوزارة خاصة فيما يتعلق بتدريب وتأهيل المشرفين والمدرسين في قطاع التربية البدنية على مستوى الدولة وإعطاء الاضافة الفنية للأكاديميات الرياضية التي تم استحداثها في المدارس إضافة لدراسة إمكانية إدراج المدارس والأكاديميات في انشطة اتحاد السلة أو استحداث مسابقات خاصة بهم، لترسيخ تلك المبادرات تقرر تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة للمتابعة والإشراف على تنفيذ هذه المبادرات التي تخص لعبة كرة السلة في المدارس.

وفي سياق آخر، أشاد المجتمعون بقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهاته بإشراك جميع فئات المجتمع في المسابقات والأنشطة الرسمية من ابناء المواطنات وأبناء المقيمين من مواليد الإمارات وهذا نفس النسيج المجتمعي الموجود في المدارس والأندية، كذلك تقرر وضع المنشآت الرياضية التابعة للوزارة تحت تصرفات المنتخبات الوطنية من أجل التدريبات وإقامة المسابقات والدورات والموافقة على تمثيل الدولة في البطولات المدرسية على المستويين العربي الآسيوي وتم الاتفاق على إقامة ورشة عمل تأهيلية للمشرفين على التربية البدنية في المدارس بإمارة دبي 28 أغسطس القادم على أن يحاضر فيها الدكتور منير بن الحبيب المحاضر الدولي والمدير الفني لاتحاد السلة.

وأشاد القرقاوي بالمبادرات التي طرحتها الوزارة وبهذا المشروع الطموح ورؤية الوزارة بوضع خطة طويلة المدى من أجل الاهتمام بالقطاع الرياضي في المدارس ومن ثم انتقاء الموهوبين بمعايير علمية وتوجيههم الى الرياضات المختصة في سن مبكر مما يفرز لاعبين موهوبين في كل المجالات تستفيد منهم الأندية والمنتخبات الوطنية، وقال: «مثل هذا التوجه يعتبر خطوة مهمة جداً كنا ننتظرها منذ زمن طويل».

وفي ختام الاجتماع، حرص رئيس اتحاد كرة السلة على إهداء معالي الوزير حسين الحمادي درعاً تذكارية وكرة سلة، تقديراً من أسرة الاتحاد للجهود التي يبذلها معاليه وتوجيهاته بدعم القطاع الرياضي المدرسي ما ينعكس ايجاباً على الأندية والمنتخبات الوطنية.