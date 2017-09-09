3 قتلى بهجوم انتحاري على مطعم في الصومال

مقديشو (وكالات)

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وأصيب 7 آخرون في هجوم انتحاري نفذ أمس، على مطعم بمدينة بايدوا جنوبي الصومال، بحسب الحكومة الإقليمية. ونفذ الهجوم رجل فجر نفسه داخل المطعم، وتبنته حركة «الشباب» الإرهابية، التي نفذت العديد من الهجمات في تلك المنطقة من البلاد.

من جانب آخر، أعلنت قيادة الجيش الأميركي في أفريقيا(افريكوم)، في بيان أمس، أن القوات الأميركية شنت ثاني غارة جوية ضد جماعة الشباب في الصومال خلال أسبوع، ما أسفر عن مقتل مسلح. وأفاد البيان بأن الغارة وقعت على بعد 270 كيلومترا جنوب غرب العاصمة مقديشو أمس الأول الخميس.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت يوم الثلاثاء الماضي مقتل ثلاثة عناصر من جماعة الشباب في غارة جوية شنتها. وتدعم الولايات المتحدة عمليات قتالية ضد مسلحي جماعة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، في إطار معركتها الدولية ضد الإرهاب.

وتشن جماعة الشباب، التي تهدف إلى إقامة دولة إسلامية في الصومال، هجمات على المنشآت والقوات الحكومية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي(اميصوم)، التي تساند حكومة مقديشو في قتالها ضد الجماعة. ويبلغ عدد قوات اميصوم في الصومال أكثر من 20 ألف جندي.