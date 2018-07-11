«‬الشارقة ‬الرياضي» ‬يبحث التعاون مع «الثقة ‬للمعاقين»



تاريخ النشر: الخميس 12 يوليو 2018 الشارقة (الاتحاد) بحث مجلس الشارقة الرياضي أوجه التعاون مع نادي الثقة للمعاقين خلال الاجتماع المشترك الذي حضره عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة، والدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين وأحمد سالم المظلوم، المدير التنفيذي للنادي، وبحث الطرفان آلية العمل في النادي خلال المرحلة الحالية، واطلع الأمين العام على الخطط المستقبلية والاستراتيجيات التي يتبناها النادي والمستجدات والتحديات فيما يتعلق بالمشاركات الداخلية والخارجية، وعلى رأسها الألعاب العالمية للشلل الدماغي التي ستقام في إسبانيا، خلال الفترة من 5 إلى 12 أغسطس المقبل، بجانب مشاركة لاعبي النادي ضمن منتخب الدولة في دورة الألعاب الآسيوية في شهر أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى تنظيم وإعداد البطولات الدولية والعالمية.