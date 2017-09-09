عمليات دهم في القاهرة والجيزة بحثاً عن عناصر «كتائب حلوان»

القاهرة (موقع 24)

كشفت مصادرأمنية، أن الأجهزة الأمنية المصرية، دهمت أكثر من 300 شقة مفروشة في نطاق منطقة المعادي، وحلوان والتبين بالقاهرة، والصف وأطفيح بالجيزة، بحثاً عن العناصر الهاربة من «كتائب حلوان» التابعة للجان النوعية الإخوانية المسلحة، خلال الأيام الماضية. وأشارت المصادر الأمنية لموقع 24 الإخباري، واسع الاطلاع، إلى أن فرقة خاصة من «مكافحة الإرهاب»، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، والأمن العام تولت مسؤولية إلقاء القبض على كل من عبدالوهاب مصطفى محمد مصطفى، مقيم بشارع رايل حلوان، ومحمود أبوحسين محمد فراج، مقيم بشارع عبدالعليم عرب غنيم حلوان، التابعين لحركة «كتائب حلوان»، والهاربين من سيارة الترحيلات، في 27 أغسطس الماضي، بمنطقة أوتوستراد المعادي، أثناء عودتهما، إلى سجن العقرب بمنطقة طرة، بعد انتهاء جلسة محاكمتهما في القضية المعروفة إعلامياً بـ«كتائب حلوان».

وأكدت المصادر الأمنية، أن الأجهزة الأمنية، نصبت العديد من الأكمنة المتحركة والثابتة لمتابعة الهاربين، وسرعة ضبطهم، ومراقبة مختلف الأماكن والعناصر المرحج الاستعانة بهم، واللجوء اليهم، سواء كانوا على صلة تنظيمية، أو عائلية بالهاربين، إضافة لاستجواب عدد كبير من مرافقيهم داخل السجن، وتفتيش عنابرهم بسجن العقرب، واستجواب المشاركين لهم في عملية الهروب ممن تم إلقاء القبض عليهم، أثناء عملية الهروب. وأضافت المصادر، أن النيابة العامة بالقاهرة، طالبت قطاع الأمن الوطني بتقديم تحرياته الخاصة، عن واقعة الهروب بأقصى سرعة، والوصول للهاربين وتقديمهم للعدالة، وكل من مهد لهم الهروب، وساعدهم في التخفي عن أعين الأجهزة الأمنية منذ هروبهم.

وكانت النيابة العامة المصرية، قررت، حبس 16 متهماً على ذمة التحقيقات، بعد أن أخلت سبيل آخرين، في واقعة هروب المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان». وشمل قرار إخلاء السبيل، لواء شرطة و7 ضباط، إلى جانب عدد من أمناء الشرطة، حيث أجريت معهم التحقيقات على مدار الساعات الماضية في هروب قرابة 20 متهماً أثناء ترحيلهم من مقر محاكمتهم بأكاديمية الشرطة إلى سجن طرة، كونهم من العناصر المتشددة. وجاء قرار النيابة بحبس 16 متهما على ذمة التحقيقات، استمرارا للشكوك حول إمكانية تورطهم في هروب المتهمين، على الرغم من أقوال 6 متهمين تم ضبطهم أثناء الهروب من استعانتهم بأدوات حديدية ومراقبة خط سير سيارة الترحيلات التي تنقلهم بين الحين والآخر، منذ أكثر من 3 أشهر للتمكن من الهرب.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات من بينها مقاومة السلطات، ومساعدة متهمين محكوم عليهم بالإعدام في التمكن من الهرب، وإتلاف المال العام، إذ تنتظر النيابة العامة التحريات النهائية من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وجار ملاحقة باقي العناصر الهاربة. وترجع قضية «كتائب حلوان» إلى اتهام قرابة 215 فردا في الفترة من الـ14 من أغسطس 2013 حتى الـ2 من فبراير2015 بمحافظتي القاهرة والجيزة، بتوليهم قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.