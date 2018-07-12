فريق الإمارات سابع المرحلة الرابعة لسباق تور دو فرانس

أبوظبي (الاتحاد)
حل دراج فريق الإمارات كريستوف في المركز السابع بالمرحلة الرابعة لسباق فرنسا الدولي الدراجات، وامتدت المرحلة على مسافة 195 كلم من لا بول، وصولاً إلى سارزياو، واحتل دراجو الفريق مركزاً متقدماً في المجموعة الرئيسة طوال السباق، حيث حاولوا حماية دان مارتن ومساعدة كريستوف في احتلال مركز جيد قبيل خط النهاية.
وفي معرض حديثه عن النتيجة، قال كريستوف: «كنت في موقع جيد خلال السباق، وتمكنت من التقدم بسرعة. كنت أعلم أن ذلك قد يكون خطراً، لكنني حاولت التقدم وخسرت إيقاعي عندما بدأت، وبعد ذلك كان السباق صعباً. كما أنني اضطررت إلى التوقف عن الضغط على الدواسة مرتين في آخر 300 متر، ولم أتمكن من الوصول على السرعة القصوى، ولذلك حللت في المركز السابع. كنت آمل أن أحقق نتيجة أفضل، ولكن السباق يضم الكثير من الدراجين المميزين المتخصصين بسباقات السرعة، ولذلك يجب عليّ أن أبذل المزيد من الجهد لتحسين النتيجة في السباق المقبل».
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