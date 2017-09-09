البحرين تأسف لـ «مغالطات» تقرير «منظمة العفو»

المنامة (وام)

أعربت مملكة البحرين عن أسفها لما تضمنه التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية من معلومات غير صحيحة، ومغالطات لا تستند لحقائق أو أدلة، وابتعاده عن المهنية والموضوعية اللازمتين في مثل هذه التقارير. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية أنها ستقوم بدراسة ما ورد بهذا التقرير، وتتطلع إلى أن تتسم التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية بالإنصاف، وألا تعتمد على مصادر تعبر عن رأي طرف واحد، بل تستقي معلوماتها من جميع الجهات والمؤسسات المعنية لتكون مواقفها إيجابية وتقاريرها موضوعية ومحايدة ولضمان عدم الانتقائية في الخطاب الحقوقي.

وشددت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين «بنا» على التزام المملكة باحترام وتعزيز الحريات ومبادئ حقوق الإنسان طبقاً للقوانين المرعية المنسجمة مع الدستور، وبما يتماشى مع التزامها بالاتفاقيات الدولية ويتسق مع تراثها الثقافي والحضاري وقيمها الدينية الراسخة التي تكفل التسامح وتحقيق المساواة وإرساء العدالة.