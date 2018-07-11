6 ميداليات جديدة لمنتخبنا في قوى غرب آسيا

عمان (الاتحاد)

أضاف منتخبنا لألعاب القوى 6 ميداليات جديدة، عبارة عن 5 فضيات وبرونزية خلال مشاركته في بطولة غرب آسيا المقامة حالياً في العاصمة الأردنية عمان، ليرفع رصيده في ثالث أيام البطولة إلى 11 ميدالية ملونة، بينها 7 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية، ولا يزال الذهب عصياً ومعانداً لمنتخبنا، حيث أضاع لاعبونا 3 ميداليات ذهبية في مسابقات الإطاحة بالمطرقة سيدات، و10 آلاف مترجري سيدات، والوثب الثلاثي رجال. وكان حصاد منتخبنا قد تحقق في مسابقات نصف الماراثون رجال عن طريق خليفة النعيمي الذي احتل المركز الثاني بزمن 1.16.07 ساعة، كما حقق زميله سلطان الظنحاني المركز الثالث والميدالية البرونزية في نفس المسابقة وزمنه 1.21.28 ساعة، وفي الوثب الثلاثي، نال محمد عباس درويش الميدالية الفضية وحقق مسافة قدرها 16.17 متر، وفي الإطاحة بالمطرقة سيدات، حققت وداد ابراهيم روتاري الميدالية الفضية ومسافتها 40.80 متر، في حين حصلت علياء محمد سعيد على الميدالية الفضية في سباق 10 آلاف متر جري وزمنها 33.54.95 دقيقة، وفي سباق التتابع 4 × 100 متر، حقق الرباعي الذي ضم عمر السالفة ونصيب الزعابي وموسى خلفان ومحمد النوبي الميدالية الفضية وقطع مسافة السباق في زمن قدره 41.11 ثانية. وشهد اليوم الرابع للبطولة مشاركة منتخبنا في مسابقة دفع الكرة الحديدية سيدات و5 آلاف متر جري رجال نهائي و200 متر عدو رجال، ونهائي 800 متر رجال وقذف القرص رجال. من جانبه، أشاد صالح محمد حسن رئيس وفدنا المشارك في البطولة بالمستوى الفني العام للبطولة واللاعبين واللاعبات، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة لمنتخب البحرين للرجال والسيدات أثرت الحدث وحول البطولة من إقليمية الى دولية، ولذلك جاء التنافس مثيراً وقوياً.

وقال صالح، إن هناك تقييماً لمشاركة منتخبنا في البطولة التي تعد مؤشراً لمعطيات كثيرة قبيل المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا الشهر المقبل حتى يمكننا تعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات خلال الـ 40 يوماً المقبلة.