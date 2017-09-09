الكويت: زيارة الأمير لواشنطن تعزز الشراكة الاستراتيجية مع أميركا

واشنطن (وكالات)

قال الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، إن زيارة أمير الكويت للولايات المتحدة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في جميع المجالات. جاء ذلك، في تصريح للشيخ صباح الخالد لوكالة الأنباء الكويتية وتلفزيون الكويت مساء أمس الأول في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها سمو أمير الكويت إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأشار الخالد إلى أن هناك ثماني وثائق سيتم توقيعها في مجالات مكافحة الإرهاب والجمارك والمشتقات النفطية والتعليم العالي وخدمات الكهرباء والماء، وأن هذه الاتفاقيات ستضاف إلى مجموع الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما. وفيما يتعلق بلقاء سمو أمير البلاد والرئيس الأميركي قال الشيخ صباح الخالد إن الرئيس الأميركي أكد على أمن واستقرار دولة الكويت، والتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في كل المجالات، كما أكد أهمية أن تحقق هذه الشراكة نمواً مطرداً في تعزيز التعاون العسكري والأمني والاستثماري.

وقال الشيخ صباح الخالد، إن «اللقاء تناول القضايا الإقليمية والأوضاع في العراق واليمن وسوريا وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط، وتردي الأوضاع في ميانمار التي شكلت هاجساً عند صاحب السمو الذي أطلع الرئيس الأميركي على أهمية تحرك المجتمع الدولي لإيقاف المجازر في ميانمار، حيث كانت جميع هذه القضايا محل اتفاق البلدين». وتطرق الشيخ صباح الخالد إلى المنتدى الاقتصادي الكويتي - الأميركي الذي أقيم بمشاركة القطاعات العامة والخاصة بالكويت منها الهيئة العامة للاستثمار، والقطاع النفطي، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وغرفة التجارة مع نظرائها بالولايات المتحدة، مؤكداً أن نتائج المنتدى كانت مشجعة حيث اتفق الطرفان على إقامته بانتظام. وأضاف أن حصيلة اللقاءات بين الجانبين كانت إيجابية، وشهدت تطابقاً في وجهات النظر في جميع القضايا التي طرحت.

وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الأميركي، إن الولايات المتحدة والكويت، تقران بأهمية وحدة مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه، وزير الخارجية الكويتي في مؤتمر صحفي مشترك مع تيلرسون في واشنطن: «على الصعيد السياسي لابد لي من الإشادة بالتنسيق والتواصل بين بلدينا الصديقين، وتطابق المواقف والرؤى تجاه العديد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك».

وأضاف: «في الجانب العسكري تقدم دولة الكويت تسهيلات للقوات العسكرية الأميركية الذين يعملون ضمن التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى بتنظيم داعش، مع تأكيدنا على أهمية الاتفاقية الدفاعية المبرمة بين بلدينا الصديقين في عام 1991». وتابع: «في هذا الإطار، فإننا نقدر دائماً ونثمن الدور التاريخي والريادي لبلدكم الصديق في قيادة المجتمع الدولي وقوات التحالف لتحرير دولة الكويت من براثن العدوان العراقي وما تم تقديمه من تضحيات لجنودنا وجنودكم الشجعان لإعادة الشرعية والحق لنصابه». وأعلن تيلرسون أيضاً خططاً لتعزيز القدرات العسكرية الكويتية، تشمل إرسال مقاتلات من طراز إف-18 للمنطقة.