إحباط هجوم استهدف قيادات أمنية وحكومية في عدن

بسام عبدالسلام (عدن)

أعلنت الأجهزة الأمنية في مدينة عدن، إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف قيادات عسكرية وأخرى حكومية في المدينة. وقال مصدر أمني لـ«الاتحاد» إن عناصر إرهابية قامت بزرع عبوات ناسفة شديدة الانفجار في محيط مسجد بحي العريش في مديرية خورمكشر شرق عدن، موضحاً أن المسجد يرتاده بشكل مستمر مسؤولون حكوميون وقيادات أمنية وعسكرية بارزة.

وأشار المصدر أن خبراء متفجرات تمكنوا من إبطال مفعول العبوات وتأمين المنطقة، موضحاً أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها العثور على عبوات متفجرة بالقرب من ذات المسجد.

في سياق آخر، أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أن حكومته بمساندة الأشقاء في التحالف العربي بقيادة السعودية، وبمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة، ماضية في مواجهة التنظيمات الإرهابية ومطاردة الخلايا النائمة أينما وجدت، والقضاء عليها، وتجفيف منابع الإرهاب.

جاء ذلك، في برقية تعزية بعثها رئيس الوزراء لأسرة نائب مدير أمن مديرية دوعن الذي اغتيال في هجوم إرهابي بمدخل مدينة قيدون بحضرموت، مؤكداً أن الحكومة الشرعية وأشقاءها واجهت التنظيمات الإرهابية وقضت عليها.

وأشار إلى أن مرتكبي هذا العمل الإرهابي الجبان سينالون عقابهم الرادع على جرائمهم، موجهاً السلطات الأمنية في حضرموت بسرعة مطاردة هذه العناصر الإرهابية وتقديمهم للعدالة.