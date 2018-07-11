سيتي ومحرز.. أحلام جديدة

لندن (أ ف ب)

وقع الدولي الجزائري رياض محرز عقداً لخمس سنوات انتقل بموجبه إلى مانشستر سيتي بطل إنجلترا لكرة القدم، وقال محرز لموقع «سيتي» على شبكة الإنترنت «سعيد جداً للانضمام الى سيتي، إنه فريق يلعب كرة قدم رائعة تحت قيادة بيب جوارديولا، أعتقد أنه يمكننا أن نحقق نجاحاً كبيراً معاً في السنوات المقبلة، واعتقد أن أسلوبي يمكن أن يتطور مع بيب»، وأضاف: «بيب يعتمد اللعب الهجومي الذي يعتبر مثالياً بالنسبة لي، ومستويات سيتي في الموسم الماضي كانت رائعة».

وجاء في تغريدة لمانشستر سيتي على تويتر «أفضل الأشياء تحدث للذين يجيدون الانتظار»، ولم يتم الكشف عن قيمة صفقة انتقال محرز 27 عاما، وقدرت الصحف الإنجليزية الصفقة بـ 60 مليون جنيه استرليني (78 مليون دولار). ولعب محرز دوراً بارزاً في إحراز ليستر سيتي لقب الدوري الانجليزي الممتاز عام 2016 للمرة الأولى في تاريخه. واختير في العام ذاته أفضل لاعب بحسب تصويت اللاعبين، وأفضل لاعب أفريقي لعام 2016. وسعى مانشستر سيتي بقيادة المدرب الاسباني جوسيب جواريدولا إلى التعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية مطلع العام الحالي، لكنه فشل في الاتفاق مع ليستر على السعر، إذ إن الأخير كان يطلب مبلغ 80 مليون جنيه بحسب التقارير الصحفية. وخاض محرز 179 مباراة مع ليستر سجل خلالها 48 هدفا، منها 17 في الدوري خلال الموسم الذي توج فيه ناديه باللقب، وكان النجم الجزائري انضم الى ليستر عام 2014 قادماً من نادي لوهافر الفرنسي مقابل 400 ألف جنيه استرليني فقط. من ناحية أخرى، قال ساوثامبتون المنافس في الدوري الانجليزي، إنه تعاقد مع أنجوس جان حارس منتخب انجلترا تحت 21 عاما من مانشستر سيتي لمدة خمس سنوات، وأمضى الحارس البالغ من العمر 22 عاما، وهو خريج أكاديمية سيتي، الموسم الماضي معاراً إلى نوريتش سيتي في الدرجة الثانية. وقال مارك هيوز مدرب ساوثامبتون لموقع النادي على الانترنت، «نؤمن بأنه يمتلك كل المؤهلات ليصبح حارساً دولياً لمنتخب إنجلترا في المستقبل وهذه بالتحديد نوعية المواهب التي نرغب في وجودها هنا في ساوثامبتون»، وجان هو ثالث لاعب يضمه ساوثامبتون، استعداداً للموسم الجديد بعد ستيوارت أرمسترونج لاعب وسط اسكتلندا ومحمد اليونسي من بازل السويسري.