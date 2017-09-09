الانقلابيون يدمرون آثاراً تاريخية في الحديدة

عدن (الاتحاد)

أطلق مهتمون وعاملون في مجال المحافظة على الآثار والمعالم التاريخية في اليمن، تحذيراً من مغبة المساس بالمواقع الأثرية من قبل الميليشيات الحوثية في محافظة الحديدة. وأفاد مصدر محلي بأن قيادات حوثية قامت بالاستيلاء على قلعة تاريخية في بيت الفقيه، والعبث بها تحت مبرر الاستثمار، مضيفاً أن الميليشيات قامت باقتحام القلعة وتسليمها إلى أحد المتنفذين الموالين لها من أجل إقامة مشروع استثماري في الموقع.

وأضاف أن هناك توجهاً نحو الإضرار بالأماكن الأثرية بالحديدة، واعتماد مخطط لتدمير هذه المواقع، والاستيلاء على المساحات التي تقع عليها تحت مبررات واهية. وتعد القلعة التاريخية في مديرية بيت الفقيه من المعالم الأثرية البارزة في محافظة الحديدة، والتي يعود بناؤها إلى قبل أكل من 700 سنة. وكانت الميليشيات الانقلابية قد استولت سابقاً على موقع أثري في منطقة المطراق التاريخية في وسط الحديدة، وشرعت بإقامة محطة كهربائية تابعة لها.