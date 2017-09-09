تعزيزات عسكرية حوثية تنتشر في مسقط رأس صالح

صنعاء (الاتحاد)

أغرق المتمردون الحوثيون صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتهم في شمال اليمن بشعارات مذهبية اعتبرها مراقبون سياسيون تزييفاً للحقائق واستغلالاً سيئاً للدين للاستحواذ على الحكم في البلاد. ورفع الحوثيون عشرات اللافتات الكبيرة في شوارع صنعاء، كتب عليها عبارات مذهبية، منها «في هذا العصر نحتاج أن نتفهم موضوع الولاية أكثر من أي موضوع آخر»، و«الإيمان بمبدأ الولاية قضية يرتبط بها النصر». وتُحيي جماعة الحوثي المذهبية والمرتبطة بإيران، اليوم السبت، ما يسمى بـ «عيد الغدير».

واتهم القيادي المنشق عن جماعة الحوثي، علي البخيتي، زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي بممارسة الكذب من خلال استثمار قضية الولاية، المثيرة للجدل، لإثبات حقه في الحكم، داعياً الحوثي إلى تحويل جماعته إلى حزب سياسي وإعلان نفسه مرشحاً رئاسياً في أول تنافس رئاسي قادم «إذا أراد حكم اليمن». وأكد البخيتي أن اليمنيين لن يرضخوا لحكم الحوثي وجماعته التي وصفها بأنها «عصابة» أدخلت البلاد في حروب متتالية، وقتلت آلاف الأبرياء، وفجرت ودمرت مئات المنازل ودور العبادة.

ودعا مسؤول أمني كبير في جماعة الحوثي الانقلابية إلى إعلان حالة الطوارئ في صنعاء للقضاء على من وصفهم بالمجرمين والخونة.

وقال اللواء عبد الحكيم الخيواني، نائب وزير الداخلية في حكومة الانقلابيين بصنعاء، في مقابلة مع تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين، «يجب على المجلس السياسي الأعلى إعلان حالة الطوارئ لتعزيز الجبهات وتعزيز الوضع الأمني»، مضيفاً «بإعلان حالة الطوارئ ستتمكن الأجهزة الأمنية من ملاحقة ووأد المجرمين، ستعمل أجهزة الدولة بشكل أفضل». وأردف «لو تحاكم بعض الخلايا في جهازي الأمن القومي والسياسي أو وزارة الداخلية، سيكون هناك استتباب للأمن»، مشدداً على ضرورة «تطبيق الإجراءات القانونية الحازمة بحق كل الخونة والعملاء ليكونوا للباقين عبرة»، حسب تعبيره.

إلى ذلك، أفادت مصادر يمنية أمس أن تعزيزات عسكرية أرسلتها ميليشيات الحوثي إلى مديرية سنحان مسقط رأس وقبيلة الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح ، وبدأت بالانتشار في المكان. وقالت المصادر إن التعزيزات المرسلة إلى سنحان كبيرة، وإن قوات عديدة تمركزت قرب معسكري ضبوة وريمة حميد. كما أكدت أن الحوثيين عززوا مسلحين في مناطق المديرية، خشية تحرك قبيلة سنحان لمساندة صالح. فيما ذكرت مصادر أخرى أن صالح وجه باستنفار قبائل طوق صنعاء المساندة له، كما تم تعزيز وحدات عسكرية تابعة له.

وكانت الخلافات اشتدت بين ميليشيات الحوثي وصالح منذ أسبوعين، وبلغت أوجها مع إعلان أحد القادة الحوثيين أن صالح بات في متناول أيدينا بعدما ترددت أنباء عن أن قرار اعتقاله اتخذ، ويبقى التوقيت. يذكر أن تلك الخلافات ظهرت بصورة جلية منذ 24 أغسطس يوم دعا صالح إلى تظاهرة في صنعاء، لإحياء الذكرى الـ35 لتأسيس حزبه (المؤتمر الشعبي). وبعيد أيام قليلة من التظاهرة، أكد قيادي بارز في ميليشيا الحوثي، في رسالة «نارية» أن علي صالح، كان يحضر لانقلاب عليهم في العاصمة صنعاء، في 24 أغسطس الماضي. واعتبر عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي، محمد البخيتي، أن الفعالية كان هدفها «النزول للساحات بهدف القيام باعتصامات احتجاجية وهذا ما كان مخططا له بالفعل لولا اتخاذنا الإجراءات الأمنية المناسبة لإفشالها».