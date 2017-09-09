رئيس الأركان الجديد: نواجه «ميليشيا» عابرة للحدود ولا بد من ردعها

عقيل الحلالي (صنعاء)

تعهد رئيس هيئة أركان الجيش اليمني، المعين حديثاً، اللواء الركن طاهر علي العقيلي، أمس الجمعة، بردع ميليشيات الحوثي الانقلابية المرتبطة بإيران. وقال اللواء العقيلي، لدى ترؤسه صباح الجمعة بمدينة مأرب (شرق) أول اجتماع موسع لقيادات الجيش بعد أيام من تعيينه في هذا المنصب «نواجه ميليشيا عابرة للحدود، ومشروع موت عنصرياً وطائفياً دموياً يستهدف النظام الجمهوري ومكتسبات البلاد، ويريد تحويل اليمن إلى خاصرة تهديد للمنطقة»، مؤكداً أن ميليشيا الحوثي «التي يتزعمها مجرمون وأصحاب سوابق لن تسمح باستقرار البلاد ما لم يتم ردعها».

وذكر أن الوضع الاستثنائي الذي يمر به اليمن في الوقت الراهن «يتطلب التكامل والتعاون واستثمار الإمكانات المتاحة لتحقيق طموحات وآمال شعبنا»، مشدداً على ضرورة الاستفادة من «الإجماع الدولي حول الشرعية اليمنية». وحث رئيس هيئة الأركان العامة، قيادات الجيش على الالتزام بأعلى درجات الفاعلية والمسؤولية في تنفيذ المهام، موضحاً أن «هناك الكثير من التحديات التي تحتاج إلى العزم والإرادة لتعزيز العمل المؤسسي، وتفعيل الخطط والتغلب على العقبات». وقال «يجب أن نساعد أنفسنا لكي تثمر مساعدة الأشقاء والعالم لنا.. ويجب أن لا نتأخر عن نجدة إخواننا وأبناء شعبنا الذين لا يزالون تحت سيطرة الانقلابيين، فمعاناتهم تتزايد كل يوم».

وخلال الاجتماع الذي عقد بحضور المفتش العام للقوات المسلحة، اللواء الركن عادل القميري، قائد المنطقة العسكرية الثالثة، اللواء الركن أحمد حسان جبران، ورؤساء الهيئات والدوائر بوزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة، أطلع اللواء العقيلي قيادات الجيش على عدد من موجهات ومستجدات المرحلة في ضوء لقائه برئيس الجمهورية ونائبه في الرياض، وكذا مباحثاته مع قيادة التحالف العربي ممثلة بقائد القوات المشتركة الفريق ركن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز، والذين أكدوا جميعاً على استمرار جهود المؤسسة العسكرية في مهمتها الوطنية، وصولاً إلى استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب.

ميدانياً، تواصلت أمس الجمعة المعارك بين قوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في معظم جبهات القتال في البلاد، حيث كثف الطيران العربي غاراته على مواقع وتجمعات للانقلابيين، خصوصاً في محيط العاصمة صنعاء الخاضعة لهيمنة الحوثيين منذ أواخر سبتمبر 2014. ونفذت مقاتلات التحالف ما لا يقل عن 11 غارة على مواقع وحشود لميليشيا الحوثي في بلدة سنحان، مسقط رأس الرئيس المخلوع علي صالح، في شرق صنعاء. ودمرت الغارات الجوية أهدافاً في منطقة «التخراف» في سنحان، حيث تفيد المعلومات الواردة من هناك بحشود للميليشيات الحوثية للاستيلاء على معسكر «ريمة حُميد» التابع لعلي صالح.

كما استهدفت غارتان مساء الجمعة موقعاً للميليشيات في منطقة قرمان ببلدة بني مطر جنوب غرب صنعاء، في حين أصابت غارة موقعاً في جبل عطان، حيث يوجد معسكر أولوية الصواريخ الذي يسيطر عليه الحوثيون في جنوب غرب العاصمة. وشن الطيران العربي غارتين على مواقع للميليشيات الانقلابية في منطقة المدفون ببلدة نهم الواقعة شمال شرق صنعاء، وتشهد معارك شرسة منذ نحو عامين. كما نفذت المقاتلات العربية سبع غارات على أهداف مواقع لميليشيا الحوثي في بلدة صرواح معقلها الأخير في محافظة مأرب شرق صنعاء. واستهدفت قرابة عشر غارات، أمس الجمعة، مواقع وتحركات للميليشيات في بلدات كتاف وشدا ومجز والظاهر في محافظة صعدة الشمالية معقل جماعة الحوثيين، بينما دمرت 15 غارة مواقع للانقلابيين في مدينتي حرض وميدي الحدوديتين مع السعودية بمحافظة حجة المجاورة.

وأغار الطيران العربي مساء أمس على القاعدة البحرية في منطقة الكثيب بمدينة الحديدة الساحلية في غرب البلاد، ويسيطر

&rlmعليها المتمردون الحوثيون منذ أكتوبر 2014. ودمرت ضربتان جويتان آليات عسكرية للميليشيا في بلدة موزع غرب محافظة تعز (جنوب غرب)، ما أسفر عن مصرع سبعة متمردين حوثيين على الأقل وإصابة آخرين، بحسب مصادر عسكرية ميدانية. وقتل عنصران حوثيان وجرح آخرون، أمس الأول، باشتباكات مع قوات الشرعية والمقاومة الشعبية الموالية في منطقة طوال السادة ببلدة عسيلان بمحافظة شبوة (جنوب شرق)، حيث قالت مصادر محلية إن مدنياً لقي مصرعه جراء قصف عشوائي بصواريخ الكاتويشا شنته الميليشيا على قرى آهلة بالسكان في البلدة.

وأعلن الجيش اليمني في بيان على موقعه الإلكتروني مصرع 145 من عناصر الميليشيات الانقلابية، بينهم قيادات ميدانية، في المعارك والغارات الجوية للتحالف العربي خلال الأسبوع الماضي. وذكر البيان أن عدد قتلى المليشيا في مختلف الجبهات خلال الأسبوع المنصرم، بلغ 145، بينهم 75 منهم سقطوا في الغارات والمعارك بمدينة ميدي الساحلية شمال غرب البلاد. وأوضح بيان الجيش أن 22 انقلابياً لقوا مصرعهم في جبهات القتال بمحافطة تعز، بينما قتل 18 آخرين في جبهات نهم شمال شرق صنعاء، وعشرة في معارك صرواح، في حين قتل 20 متمرداً في مواجهات اندلعت في محافظات الجوف، صعدة والضالع.