ستيفنسون ينضم إلى «فرقة الملك»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

وقع لاعب الجناح لانس ستيفنسون عقداً جديداً مع فريق لوس أنجلوس ليكرز المشارك في الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين لينضم إلى «الملك» ليبرون جيمس الذي كان انتقل إلى فريق ولاية كاليفورنيا لمدة أربعة أعوام مقابل 154 مليون دولار.

ودافع ستيفنسون، البالغ 27 عاماً، عن ألوان فريق انديانا بيسرز في العامين الماضيين، وخسر في الدور الأول «للبلاي أوف» أمام جيمس وفريقه السابق كليفلاند كافالييرز. وكان بيسرز فرض على كافالييرز مباراة سابعة حاسمة في الدور الأول الموسم المنصرم قبل أن يسقط أمامه.

وتعاقد ستيفنسون مع ليكرز لمدة عام مقابل 4,5 مليون دولار، وسيلعب إلى جانب «الملك» جيمس وراجون روندو، الذي قاد بوسطن سلتيكس للفوز بلقب الدوري عام 2008، ولاعب الوسط جافايل ماكجي، ولاعب الارتكاز كينتافيوس كالدويل بوب الذين انضموا حديثاً الى الفريق الساعي الى تعزيز صفوفه للموسم المقبل.

وخلال ثمانية أعوام قضاها في الدوري الأميركي، خمسة منها مع إنديانا، بلغ المعدل الوسطي في المباراة الواحدة لستيفنسون 8,8 نقطة و4,3 متابعة و3 تمريرات حاسمة.

وتنقل ستيفنسون بين العديد من الأندية، فبعد أربعة أعوام مع إنديانا، لعب في صفوف كل من تشارلوت هورنتس، لوس أنجلوس كليبرز، ممفيس جريزليز، نيو أورليانز ومينسوتا تمبروولفز قبل أن يعود إلى انديانا بيسرز مجدداً قبل انطلاق الأدوار الإقصائية 2017.