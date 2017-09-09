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المراكز الصحية عاجزة عن استقبال المرضى

57 وفاة و12 ألف إصابة بالكوليرا في الضالع
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تاريخ النشر: السبت 09 سبتمبر 2017

 تقرير - بسام القاضي

وحدها جائحة الكوليرا لا تفرق بين شمالي أو جنوبي في يمن الشتات والحروب حيث يتلقى مئات المواطنين من مناطق تعز وإب والضالع ولحج علاجاتهم اليومية في مستشفى النصر المركزي بعاصمة المحافظة بمخيمات «حجرات علاجية» تشبه تماماً مخيمات اللاجئين.

ولأن عدد المرضى في تزايد مطرد، لم تسعهم المراكز الصحية بالمدينة، مما حدا بالجهات المختصة وبعض المنظمات العاملة هناك إلى نصب خيام كبيرة، وفتحها كمحاجر علاجية لمرضى الكوليرا في ظل اجتياح الكوليرا للضالع وغياب النظافة وانفجار مياه الصرف الصحي واستخدام السكان المحليين لمياه الآبار الملوثة وهي أبرز مسببات الإصابة بالكوليرا بحسب منظمة اليونيسيف في اليمن.

 

تغيب متعمد

الضالع تواجه معركة جائحة الكوليرا التي تفتك بأجساد مواطنيها الذين يعانون التهميش والتجاهل، وهي اليوم بحاجة لمد يد العون لها لتطويق ومكافحة الكوليرا التي تجتاح المدينة منذ أواخر أبريل الماضي. ... المزيد
     
 