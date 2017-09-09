مريم جمعة فرج

ما إن تفتح المدارس أبوابها حتى تفتح أبواب الجنة والنار في قلوب أولياء الأمور. التعليم جنة أنعم الله بها علينا، والنار تأتي من الأسئلة الحامية، وأعوذ بالله من الوساوس.. هل يدخل أبناؤك المدرسة لتمتلئ حقائبهم بالكتب والمقررات التي تعجز عن تحملها ظهورهم، أم أنهم سيدخلون المدرسة كما يدخلون الجنة بسلام هذه المرة، بمعنى أنهم سيدخلونها من أبواب مفتوحة على الحياة؟ تؤرقك الأسئلة وأنت بالفعل تتمنى أن يعبر ابنك إلى بر الأمان، وقد استراح من هم وتعب الحفظ من أجل الامتحان، وصار بمقدوره أن يفكر ويتفاعل مع ما يدور من حوله في المدرسة وخارجها.

ذات مرة، العام الدراسي الفائت، دخلت في حوار طويل مع معلمة ابنتي، سألتها إن كانت تستطيع استدراج طالباتها إلى مكان خارج الكتاب المدرسي، كأن تضع لهن أسئلة مختلفة عن النموذج «القص لصق» الذي يأتي في الامتحان الدوري حول ما يحتويه الكتاب المدرسي، أجابت أنها تتمنى، ولكن أسئلة «القص لصق» تساعد طالباتها على تحصيل درجات تسعفهن في امتحان آخر العام الذي يفاجأ به طلبة المدارس! وأنا في طريقي إلى البيت تمنيت صراحة أن يدرس أبنائي بطريقة مختلفة عن الطريقة التي درست بها، تمنيت هذه الأسئلة المفاجئة التي ستجعلهم يفهمون الأمور، «وهي طايرة» كما يقال.

لماذا لا يتدرب أبناؤك في المدرسة على الأساسيات، ثم يستخدمونها في حياتهم في كل مكان، طالب المرحلة الإعدادية والثانوية ألا يمكنه أن يتدرب على البحث والتفكير العلمي والتجريب، لكي يستنتج مما تعلمه في الكتاب المدرسي أشياء تتعلق بأمور أخرى غير ما هو موجود في هذا الكتاب، وموجود في الحياة. عندما يدرس ابني وابنك اللغة العربية والعلوم والرياضيات والتربية الإسلامية، ألا تكون لديه القدرة على أن يستوعب ما بين السطور من أشياء قد لا تبدو واضحة جداً للوهلة بدلاً من أن يصرخ في النهاية.. هذا الشيء «ما درسناه»! تمنيت لأولادي أن يربطوا ما بين هذا وذاك، أن يستنتجوا، يتوقعوا، ألا يرتبكوا لو أنهم درسوا في الكتاب «2 + 1» = 3»، ثم جاءهم في الامتحان السؤال.. «1+2» كم يساوي! ولا يتفاجؤوا إذا جاءهم في امتحان اللغة العربية، قطعة الاستيعاب، سؤال عن البنكرياس ليقولوا لك هذه قطعة علمية!

متى يصبح هذا النوع من التدريس والامتحان مألوفاً لدى أبنائنا الذين أصبحنا نخشى عليهم من الاعتماد على معلومات الكتاب، والإجابة على طريقة «يا عيني دليني».

Maryam.Juma@alIttihad.ae