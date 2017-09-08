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رحيل أحد الوجوه الكبرى للشعر الأميركي

جون آشبيري.. الشاعر الذي أتقن «فن المباغتة»!
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تاريخ النشر: السبت 09 سبتمبر 2017

أحمد عثمان

 

توفي الشاعر الأميركي جون آشبيري في مسكنه في ولاية هدسون ليلة الأحد 3 سبتمبر عن عمر يناهز التسعين عاماً. «لا أسعى إلى إثارة خجل القارئ، أريد أن أباغته»، هكذا صرح جون آشبيري في العام 2001. طوال حياته، سعى إلى تقوية هذا الفن، فن المباغتة، ماضياً بلا تحذير من شكل إلى آخر، من قصيدة ذات بيتين شعريين إلى نتاح ضخم يتجاوز المائتي صفحة، مازجاً بمهارة ومعرفة «ضبط الصفحات»، وهو يفجر الألغاز المدوخة.

 عرف على الدوام كعضو في مدرسة نيويورك، وهي جماعة فنية تستلهم السوريالية وتبلورها العفوية. كان صديقاً مقرباً لكل من جاكسون بولوك وويلم دو كونينغ. عرف جون آشبيري على نطاق واسع في السبعينيات مع تجاربه الشفاهية. قصائده متجذرة في المفردات اليومية العادية &ndash طبق المكرونة، سيارة إطفاء أو شاحنة &ndash غير أنها تطفو دوماً على سطح عدم اليقين، ضبابة القلق الغريب.

 في العام 1976، بلغ قمة مجده. ديوانه «بورتريه ذاتي في مرآة محدبة»، حاز على ثلاث جوائز أدبية مرموقة: البوليتزر، ناشيونال بنك آوارد وناشيونال بانك كريتيكز، وهذا لم يحدث من قبل مع أي شاعر آخر.

 بيد أن الوقت لزمه لكي يفرض نفسه على الساحة الأدبية. ولد آشبيري في العام 1927 في روشستر لعائلة من المزارعين. نشأ في الريف: «مللي وطفولتي المنعزلة بالأحرى في الريف شيئان لازماني، كما أعتقد، بعنف نوعاً ما، ثم كنا نحيا في إقليم تغطيه الثلوج بكثافة، وبالتالي نحاول اللهو بيأس وسط الثلوج»، هكذا قال في العام 1976. ... المزيد
     
 

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