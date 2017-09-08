جون آشبيري.. الشاعر الذي أتقن «فن المباغتة»!

أحمد عثمان

توفي الشاعر الأميركي جون آشبيري في مسكنه في ولاية هدسون ليلة الأحد 3 سبتمبر عن عمر يناهز التسعين عاماً. «لا أسعى إلى إثارة خجل القارئ، أريد أن أباغته»، هكذا صرح جون آشبيري في العام 2001. طوال حياته، سعى إلى تقوية هذا الفن، فن المباغتة، ماضياً بلا تحذير من شكل إلى آخر، من قصيدة ذات بيتين شعريين إلى نتاح ضخم يتجاوز المائتي صفحة، مازجاً بمهارة ومعرفة «ضبط الصفحات»، وهو يفجر الألغاز المدوخة.

عرف على الدوام كعضو في مدرسة نيويورك، وهي جماعة فنية تستلهم السوريالية وتبلورها العفوية. كان صديقاً مقرباً لكل من جاكسون بولوك وويلم دو كونينغ. عرف جون آشبيري على نطاق واسع في السبعينيات مع تجاربه الشفاهية. قصائده متجذرة في المفردات اليومية العادية &ndash طبق المكرونة، سيارة إطفاء أو شاحنة &ndash غير أنها تطفو دوماً على سطح عدم اليقين، ضبابة القلق الغريب.

في العام 1976، بلغ قمة مجده. ديوانه «بورتريه ذاتي في مرآة محدبة»، حاز على ثلاث جوائز أدبية مرموقة: البوليتزر، ناشيونال بنك آوارد وناشيونال بانك كريتيكز، وهذا لم يحدث من قبل مع أي شاعر آخر.