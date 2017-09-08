«بوجلال» يقتفي آثار «فانون» فوتوغرافياً

فاطمة عطفة (أبوظبي)

شهد رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي في «مساحة المشروع» أول أمس، افتتاح معرض صور بعنوان «فرانز فانون: تصوير برونو بوجلال». ضم المعرض 23 صورة فوتوغرافية التقطها بوجلال، وهي صور غامضة استلهمها من كتابات الفيلسوف والطبيب المناضل فرانز فانون الذي التحق بجبهة التحرير الجزائرية وعاش ودفن في مدينة «بليدة» العام 1961، وهو في السادسة والثلاثين من عمره. حضر الافتتاح كل من البروفيسور روبرت جي سي يونج، عميد كلية الفنون والعلوم الإنسانية في الجامعة، وطارق غصين، مدرس التصوير فيها، وبانة قطان، القيمة الفنية في رواق الفن. ويستمر المعرض لغاية 27 من الشهر الحالي، في حين تمثل الصور المعروضة لمحات من حياة فانون والأمكنة التي عاش فيها، وهو مولود في جزيرة المارتينيك في البحر الكاريبي وعمل بين فرنسا والجزائر. والتقط الفنان بوجلال هذه الصور بتكليف من مارك سيلي، وهي أعمال مستعارة من صالة العرض الإنجليزية «أوتوغراف إيه بي بي». ومن كتب فانون التي استلهمت منها هذه الصور، «معذبو الأرض»، و«جلد أسود وأقنعة بيضاء»، وكان لهذه الكتب صدى عالمياً كبيراً في الستينيات من القرن الماضي، وخاصة كتاب «المعذبون..» الذي كتب مقدمته الفيلسوف الوجودي جان بول سارتر.

نظم هذا المعرض بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة نيويورك أبوظبي بهدف اقتفاء الآثار الموثوقة التي تبين لزوار المعرض لمحات من سيرة الطبيب والفيلسوف فانون من خلال تسليط الضوء على مواقفه الفكرية والنضالية المشهودة في التاريخ، ما يوحي للزوار بأنهم في رحلة مصورة إلى محافظة البليدة الواقعة جنوب الجزائر، حيث كشف فرانز عن واحدة من أبرز أفكاره حول مآسي العنصرية والاستعمار باعتبارهما أداتين تخلقان بيئة تعسفية تفرض سطوتها بالقوة على الجوانب الاقتصادية والسياسية، وبالتالي تعمق الجراح النفسية لدى الشعوب المستعمرة.

وفي لقاء «الاتحاد» مع المصور الفوتوغرافي برونو بوجلال، قال: بعد البحث في مسيرة حياة فانون من خلال كتبه، ذهبت إلى مدينة بليدة، وأخذت معي زوجتي المولودة في المارتينيك التي أشارت إلى بعض الأماكن التي ارتادها أو تنقل بينها فرانز. المكان أوحى لي بالتقاط صور هذا المعرض للتذكير بهذا المناضل الذي اشتهر بأفكاره ومواقفه الثورية كطبيب نفسي وكاتب وفيلسوف ناضل ضد الاستعمار بمختلف أشكاله، وأضاف مشيراً إلى أنها التقطت بكاميرا عادية لكنها معبرة عن الفترة الزمنية التي عاش فيها الكاتب، وتسلط الضوء على أفكاره ومسيرته وحبه للجزائر، كما تتضمن لقطات من محطات مرت بحياته وإظهار مكانته كأحد أشهر المفكرين في مرحلة الاستعمار».

وحول دور كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة نيويورك أبوظبي في إقامة مثل هذه المعارض، واهتمام الطلاب الإماراتيين بدراسة الفنون، تحدث البروفيسور روبرت جي سي يونج لافتاً إلى ثلاث سنوات من عمله في جامعة نيويورك أبوظبي واكتشافه رغبة الطلاب وخاصة الشابات في دراسة الفنون بجميع مدارسها، مشيرا إلى التعاون الموجود بين القسم الأكاديمي والمدرسين والعاملين في تنظيم المعارض، مما يحقق التكامل بالتعاون مع المؤسسات الفنية الأخرى في أبوظبي، ومنها مؤسسة الشيخة سلامة بنت حمدان، التي تقوم بتنظيم المعارض، مشيرا إلى أن حب تعليم الفن يحظى بإقبال كبير بين الطلاب الإماراتيين والمقيمين، لذلك تفكر الجامعة في زيادة عدد الصفوف في الكلية، إضافة إلى إنشاء قسم جديد للماجستير.