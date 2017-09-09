البرازيل.. معركة سينمائية قبل الانتخابات

بروس دوجلاس وديفيد بيلر*

لم يكن متوقعاً أن يشهد يوم الاستقلال في البرازيل يوم الخميس الماضي، مظهراً من مظاهر الوحدة الوطنية، بقدر ما كان متوقعاً، وبدرجة أكبر، أن يشهد دلائل إضافية على حدة الانقسام في البلاد، وذلك مع إطلاق فيلم ضخم يتعرض للهجوم من قبل النقاد، ولاحتمالات التحقيق من جانب المدعين العموميين.



الفيلم المعني عنوانه: «الشرطة الفيدرالية- لا أحد فوق القانون»، وهو يحكي خلفيات وملابسات ما عرف إعلامياً بـ«فضيحة غسيل السيارات»، والتي تخضع في الوقت الراهن لتحقيقات مطولة بشأن تهم فساد طالت بعض رجال الأعمال الأثرياء الذين زج ببعضهم في السجن بالفعل، وأدت إلى سقوط رئيس، وتوجيه إدانة جنائية لآخر.



ولكن الفيلم، شأنه في ذلك شأن العملية ذاتها، يتعرض للاتهام بأنه منحاز ضد «اليسار»، وإساءة استخدام مؤسسات الدولة، وإضفاء صبغة أسطورية على شخصيات تعاني من عيوب جسيمة.



يُشار إلى أن هذا الفيلم، هو الأخير من بين سلسلة أفلام برازيلية كبيرة ظهرت خلال العامين الماضيين، وأدت لتغذية الفوضى السياسة المستمرة في البلاد. وقد قام مخرجا فيلمين من هذه الأفلام هما فيلم Aquarius و«Joaquim» باستغلال الوقت المخصص لهما للحديث في مهرجان كان ومهرجان برلين السينمائيين، للاحتجاج على صعود الرئيس ميشيل تامر للسلطة. ولكن ما حدث في الشهور الأخيرة هو أن البرازيليين الأقل افتتانا بحزب العمال البرازيلي اليساري، بدأوا هم أيضاً في استعراض عضلاتهم الثقافية.

وفيلم «لا أحد فوق القانون» الذي ينتهي باستدعاء الرئيس السابق «لويز إيناسيو لولا دا سيلفا» للتحقيق، يأتي عقب فيلم تسجيلي آخر عنوانه «الحقيقي» Real حصل على عدة جوائز، ويدور موضوعه حول مفكر سياسي محافظ يبذل جهدا ضخما لترويض التضخم الجامح.

