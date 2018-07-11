الكأس.. وكتابة التاريخ

أنور إبراهيم (الاتحاد)

بمجرد أن أطلق حكم مباراة فرنسا وبلجيكا، في نصف نهائي المونديال، صافرة انتهاء اللقاء بفوز «الديوك» على «الشياطين الحمر»، انفجر لاعبو فرنسا في فرحة عارمة داخل الملعب، احتفالاً بهذا الفوز الذي كلل جهودهم الطويلة بالنجاح، وتعاهدوا أمام الجماهير الغفيرة التي حضرت اللقاء في ملعب سانت بطرسبرج، بأن يكملوا الخطوة الأخيرة بتقديم «نهائي حلم»، وأن يعودوا إلى بلادهم حاملين كأس البطولة يوم الأحد المقبل، وبالتالي كتابة التاريخ.

وحرص مراسلو القناة الأولى بالتلفزيون الفرنسي على إجراء حوارات، والحصول على تصريحات من نجوم منتخب «الديوك» بعد هذا الإنجاز الذي لم يتحقق منذ مونديال 2006 بألمانيا، عندما صعدوا للمباراة النهائية أمام منتخب إيطاليا البطل.

وبدأت القناة الفرنسية بكابتن الفريق وحارس مرماه هوجو لوريس الذي قال: ما تحقق رائع، ولكن القادم أصعب، فالمباريات النهائية دائماً ما تكون صعبة.

وأضاف: استفدنا من الفشل في نهائي «يورو 2016»، ولن نكرره.