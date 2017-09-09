الأجور واستقرار أميركا

ألبرت هانت*

عيد العمال في الولايات المتحدة، الذي يحل في أول يوم اثنين من سبتمبر كل عام، عادة ما يكون مدعاة للاحتفال. فهذا ثالث أطول توسع اقتصادي في التاريخ دام 100 شهر تقريباً. والبطالة اقتربت من أدنى مستوى لها في 16 عاماً وأصحاب الأعمال يسعون لتوظيف العمال. لكن بالنسبة لعدد كبير من أسر الطبقتين العاملة والمتوسطة على امتداد أميركا، يغيب هذا التوسع المبهج خلف واقع كالح يتمثل في أن أجورهم وقدرتهم الشرائية ما زالت راكدة. وهذا اتجاه طويل الأمد يتكون منذ عقود. وفي الآونة الأخيرة، تعافى الأميركيون الميسورون من الركود الكبير، لكن معظم العمال لم يتعافوا. ويجادل الاقتصاديون في الأسباب ووسائل العلاج، والدلائل السياسية عميقة. وتواري الفكرة المحورية من الحلم الأميركي- أن ينعم الأبناء بحياة أكثر رخاء من الآباء- لعبت دوراً في انتصار دونالد ترامب العام الماضي.

ومعظم هذا الدعم الذي حظي به ترامب جاء من ناخبين «جمهوريين» يمكن الاعتماد عليهم وبعضه جاء من ميل ترامب إلى التعصب والتوجه إلى اختيار أي مرشح غير هيلاري كلينتون. وما صنع فارقاً في الهوامش، في ولايات انتخابية مهمة مثل بنسلفانيا وميشيجن وويسكونسن، هو الشعور بالاغتراب واليأس وسط بعض الناخبين من الطبقة العاملة. وخاطب ترامب بدهاء مخاوفهم، وألقى باللائمة في كل المشكلات على اتفاقات التجارة السيئة والهجرة والنخب في واشنطن. ومما له دلالة أن بعضاً من نفس نوعية الناخبين وجدوا ضالتهم في بيرني ساندرز لكن لأسباب مختلفة. واستند الأساس المنطقي على مقولة «لا شيء يجدي» فلماذا لا نقوم بتغيير جذري؟ وهؤلاء الناخبون سيشعرون بأسى كبير إذا فشل ترامب في تحقيق وعده بأن يوفر عدداً أكبر من الوظائف الأفضل أجراً. ويتوقع آلان كروجر رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين السابق في إدارة أوباما، أن «لا شيء مما يفعله ترامب يساعد على زيادة الأجور أكثر لهذه القاعدة».

ونسي ترامب تعهداته التي قطعها على نفسه حين كان مرشحاً مثل زيادة الحد الأدنى للأجور من 7.25 دولار إلى 10 دولارات في الساعة. وهيمن ترامب على عناوين الصحف حين ضغط على شركة كاريير بألا تنقل فرص العمل الأفضل أجراً من ولاية إنديانا إلى المكسيك. لكن انتباهاً أقل حظي به إعلان الشركة في الآونة الأخيرة عن فصل مئات العمال في مقر الشركة الأميركي في إنديانا. ومازال الرئيس يزعم أن ترحيل ملايين العمال الذين بغير وثائق وتقييد وصول المهاجرين الجدد سيؤدي إلى رفع الأجور للعمال الأميركيين. وفند عدد من الدراسات الاقتصادية هذا، وذكرت هذه الدراسات أن التأثير سينحسر في بقاء الوظائف منخفضة الأجور التي تحتاج لمهارات أقل شاغرة. وبينما ساعدت صفقات التجارة الدولية بعض القطاعات وأضرت بالأخرى، فإن إجراءات الحماية التي تتبناها الإدارة لن تغير هذا وقد تتسبب في ضرر.

وزعم ترامب في الآونة الأخيرة أن خطته لتقليص ضرائب الشركات بشكل كبير ستؤدي إلى دعم كبير للأجور. لكن لورانز كاتز الاقتصادي المتخصص في شؤون العمل في هارفارد يعتقد أن «إصلاح ضرائب الشركات سيدعم الأجور لكبار المديرين التنفيذيين. وتأثيرها سيكون متواضعاً إلى حد كبير على معظم العمال». ويرى كاتز أن أحد أفكار ترامب ستمثل دعماً كبيراً، وهي برنامج كبير للبنية التحتية يخلق وظائف مرتفعة الأجور ومكاسب طويلة الأمد في الإنتاجية. لكن البيت الأبيض أرجأ مشروعات البنية التحتية بعد الرعاية الصحية وتقليص الضرائب. وطاردت مشكلة الأجور كل الرؤساء في الآونة الحديثة. والتفسيرات كثيرة مثل العولمة والتكنولوجيا وتقلص نفوذ نقابات العمال وانخفاض الإنتاجية وإحلال عمال أصغر سناً وأقل أجراً محل بعض العمال الأكبر سناً وعدم كفاية الاستثمارات في التعليم وتنمية مهارات العمل.

ويعتقد «الديمقراطيون» أن أحد عناصر الحل الممكنة تتمثل في زيادة الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 7.25 دولار ولم يرتفع منذ تسع سنوات.. ويرى روجر آلتمان المستشار الاقتصادي «الديمقراطي» أن غضب الناخبين العام الماضي يعكس الاتجاه النزولي في مستوى دخول عدد كبير للغاية من الأميركيين. ويتوقع أنه «ما لم يتم تصحيح اتجاه ضعف الأجور في السنوات القليلة الماضية، وهو غير مرجح، فقد نواجه في المستقبل انتخابات أكثر تقلباً».

*كاتب أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»