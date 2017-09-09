العمال.. رهان «الديمقراطيين»

سكوت كورتني*

يدور جدل في الحزب «الديمقراطي» عن كيفية الفوز في عصر ترامب. وأصيب بعض التقدميين بصدمة من شعبية ترامب وسط الناخبين من الطبقة العمالية. وخبراء واشنطن يعتقدون أن الزيادة في دعم أصحاب الياقات الزرقاء لترامب يفسر هزيمة هيلاري كلينتون. كما جادل بعض المعلقين بأن «الديمقراطيين» يجب أن يبتعدوا عن اليسار ويقتربوا من الوسط إذا أرادوا استعادة الناخبين الذين اختاروا ترامب.

وإذا أنصت الحزب «الديمقراطي» إلى هذه الحكمة التقليدية، فإننا سنمنى بخسارة كبيرة أخرى العام 2018. والحقيقة أن هيلاري كلينتون لم تخسر الانتخابات أمام ترامب، بل خسرت أمام لا مبالاة العمال الذين فقدوا الأمل في السياسة ككل. والأرقام توضح هذا. فقد قل عدد المشاركين في الانتخابات في مقاطعة «ميلواكي» المعروفة بتحيزها للحزب «الديمقراطي» في انتخابات العام 2016 بواقع 60 ألفاً عن العام 2012. وفاز ترامب بولاية ويسكونسن برمتها بفارق 27 ألف صوت فحسب. وكان هناكaعزوف مماثل عن التصويت في ميشيجن وبنسلفانيا وولايات أخرى احتدم التنافس عليها. وليس عسيراً أن ندرك السبب الذي جعل عدداً كبيراً من الناس يعتقدون أن ليس لدى السياسة الكثير لتقدمه لهم. فعلى مدار الأربعين عاماً الماضية، تناوب «الديمقراطيون» و«الجمهوريون» على تولي السلطة. لكن بصرف النظر عمن يتولى السلطة، ظل متوسط الأجور ثابتاً وتقلصت الإعانات وشهد العمال تدمير نقاباتهم. وهذا لا يعني أن «الديمقراطيين» و«الجمهوريين» سواء، بل إن الأصل في الموضوع هو أن هناك 64 مليون أميركي يحصلون على أقل من 15 دولاراً في الساعة كأجر.

ويجب أن تكون المهمة الأولى للمسؤولين المنتخبين هي تحسين مستوى المعيشة لناخبيهم. لكن في ولايات مختلفة عبر البلاد يقوم حكام الولايات «الجمهوريون» بالعكس تماماً، فهم يعترضون مساعي زيادة الحد الأدنى للأجور ويدمرون نقابات العمال. وفي مواجهة هذه الهجمة، فإنها لاستراتيجية خاسرة أن يتحرك الحزب «الديمقراطي» نحو الوسط. لقد خضنا الانتخابات كل أربع سنوات وكان «الديمقراطيون» أفضل أداء بكثير من خصومهم. ولا شك في أن هيلاري كانت أفضل من ترامب. وكان أوباما أفضل من مت رومني. وكان آل جور وجون كيري أفضل من جورج بوش الابن. لكن لا أحد منهم انتبه إلى الأخطاء في نظامنا مثل أن العمال يتقاضون أجوراً زهيدة للغاية، وأن حقوقهم محاصرة، وأن من حقنا جميعاً الحصول على رعاية صحية. وبينما يعاني الفقراء بشدة لا يفعل «الديمقراطيون» شيئاً جوهرياً. ونقابات العمال تختار كل أربع سنوات أخف الضررين. لكن إذا كان حصول المرء على 15 دولاراً في الساعة كحد أدنى للأجر هو ما يحتاجه للبقاء حياً، فلماذا يزعج المرء نفسه بالوقوف في طابور للحصول على أقل من هذا؟

وكي نحقق تقدماً للعمال في الولايات المتحدة، يتعين على الحركة العمالية أن ترغم المرشحين «الديمقراطيين» على أن يدعموا النقابات والحق في تشكيل نقابات والمطالبة بأجور أعلى والرعاية الصحية الشاملة. ومعظم الأميركيين يؤيدون النقابات، لأنها الطريقة الوحيدة التي يستطيع أن يتقدم بها العمال في أميركا. وفي المتوسط، يحصل العامل الذي يغطيه تعاقد نقابي على أجر أعلى بنسبة 13.2% عن نظيره المساوي له في التعليم والمهنة والخبرة حين يعمل في نفس القطاع في عمل دون تغطية من نقابة، بحسب بيانات «معهد السياسة الاقتصادية». وهذا ما يجعل «النقابة الدولية لخدمة العمال» تنضم إلى العمال في معركتهم من أجل الوصول بالحد الأدنى لأجر العامل إلى 15 دولاراً في الساعة كوسيلة لممارسة نوع جديد من السياسة قبل انتخابات عام 2018. ولهذا الغرض، سنجند جيشاً من عشرات الآلاف من المتطوعين يناقشون الناخبين في قضايا مثل الحد الأدنى للأجور وحق التغطية بنقابة ورعاية صحية شاملة.

وفي الانتخابات الرئاسية السابقة، قامت النقابة بدراسة في ديترويت وتوصلت إلى أن الناس الذين لا يصوتون عادة تكون احتمالات مشاركتهم بأصواتهم أكبر إذا ناقشناهم في قضية تهمهم مثل زيادة الأجور وتعزيز حقوق النقابات ومنع الشرطة من قتل السود. وفي الفترة السابقة على انتخابات التجديد النصفي، نستغل ما تعلمناه في ديترويت لتطبيقه في معارك أخرى في أنحاء البلاد. وبوضع النقابات في وسط الحياة السياسية وجعلها كياناً يتخذ قرارات حقيقة وجريئة لحل مشكلات العمال، يمكننا أن نعطي الناخبين سبباً لأن يقبلوا على الإدلاء بأصواتهم من جديد.

*نائب رئيس النقابة الدولية لخدمات العمال (نقابة عمالية في الولايات المتحدة وكندا)

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»