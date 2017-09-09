واشنطن وسيول معاً ضد بيونج يانج

تشونج مين لي*

تحدثت تقارير إخبارية الأحد الماضي عن قرار محتمل للرئيس الأميركي دونالد ترامب تنسحب بموجبه الولايات المتحدة من اتفاق للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية. ومثل هذا الإجراء غير مسوغ بحال من الأحوال. أما بعد أكثر اختبارات بيونج يانج النووية خطورة حتى الآن، فإن الانسحاب من اتفاق التجارة بين البلدين سينقل أخباراً جيدة إلى كوريا الشمالية والصين. وإذا شرع البيت الأبيض في المضي قدماً في إلغاء الاتفاق حتى بعد الاختبار النووي، فإنه سيضر بشدة بواحدة من أكثر حلفاء أميركا إخلاصاً وأهمية في آسيا.

وينبغي على ترامب والرئيس الكوري الجنوبي «مون جاي-إن» أن يقفا معاً ودون لبس ضد نظام الزعيم الشمالي كيم جونج أون. وبالنسبة لترامب، فقد يتزايد لديه بالتأكيد إغراء القيام بضربة وقائية ضد كوريا الشمالية. وبعض أعضاء الكونجرس قد يدافعون عن مثل هذه الضربة لإنهاء التهديد النووي الكوري الشمالي إلى الأبد. لكن شن ضربة وقائية هو أسوأ خيار ممكن لكوريا الجنوبية. فأي ضربة وقائية على المواقع النووية الكورية الشمالية ستؤدي إلى هجمات من بيونجيانج على القواعد الأميركية في الجنوب وأيضاً استهداف مواقع مدنية. وحتى لو ألقيت قنبلة نووية صغيرة على سيول، فإنها ستودي بحياة مئات الآلاف وتتسبب في معاناة ملايين من التسمم الإشعاعي.

ومن حق «مون» أن يختلف مع البيت الأبيض فيما يتعلق بشن هجوم وقائي. فهناك دائماً نقص في المعلومات الاستخبارية الملائمة والقابلة للتحقق منها عن كوريا الشمالية. ويتعين على ترامب أن يكون مستعداً لحرب كاملة إذا قرر أن تشن أميركا الضربة الأولى. بينما يتعين على «مون» أن ينهي كل تقارب مع كوريا الشمالية. فقد قوبل اقتراحه بتدشين حوار بين الكوريتين بالرفض من «كيم». ويريد الرئيس الجنوبي إعادة فتح المجمع الصناعي المشترك في «كايسونج» واستئناف الرحلات السياحية إذا تحسنت العلاقات بين الشمال والجنوب. لكن كوريا الشمالية التي تمتلك قنابل هيدورجينية لا تصلح شريكاً. ويتعين على «مون» أن يتجاهل المستشارين الذين يدافعون عن التواصل المكثف مع الشمال، وأن يرفض شروط تقديم مساعدات إنسانية كبيرة أو تقليص المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. ولا أحد يعارض الحوار، لكن من الواجب أن ينتهي التقرب من جانب من واحد من قبل إدارة مون إلى بيونج يانج.

ويتعين تحقيق التوافق بين الحليفين ومعهما اليابان. وهذا يعني مواصلة نشر نظام «ثاد» للدفاع الصاروخي في كوريا الجنوبية والإسراع بتعزيز وسائل الدفاع والردع. وتحدث كثيرون في سيول عن استئناف إدخال الأسلحة النووية التكتيكية الأميركية إلى كوريا الجنوبية. وهذا يمثل أحد الخيارات. ويجب على واشنطن ألا تضغط ضمناً لتقييد القدرات الهجومية لكوريا الجنوبية ضد كوريا الشمالية. وهذا لا يعني أن تواصل سيول السير في مضمار برنامج نووي مثل بريطانيا وفرنسا وإسرائيل. بل يعني ألا تكتفي كوريا الجنوبية بالاعتماد على الردع النووي الأميركي. بل يتعين عليها أن تعجل بتطوير ونشر أسلحتها الهجومية التي يمكنها إصابة أهداف في كوريا الشمالية.

ويجب أن يكون الهدف هو إعادة التفاوض في اتفاق التجارة بين البلدين وليس الإلغاء من جانب أميركا وحدها. صحيح أن حجم العجز التجاري الأميركي مع كوريا الجنوبية يبلغ 28 مليار دولار في صورة سلع وخدمات معظمها من السيارات والأجهزة الإلكترونية. لكن واردات السيارات الأميركية إلى كوريا الجنوبية ارتفعت منذ التوقيع على اتفاق التجارة المشترك وحققت الخدمات الأميركية فائضاً بلغ 6.9 مليار دولار العام 2011 وارتفع إلى 10.7 مليار دولار العام 2016. وفي العام 2016 استوردت كوريا الجنوبية أسلحة من الولايات المتحدة بلغت قيمتها 591 مليون دولار أي نحو 38% تقريباً من إجمالي واردات الأسلحة. وتقدم كوريا الجنوبية أيضاً 831 مليون دولار من كلفة الدفاع المشترك وأنفقت 767 مليون دولار من كلفة بناء قاعدة عسكرية أميركية في «بيونجتايك» هي الأكبر في آسيا. ولن يستفيد من نشوب صراع تجاري بين البلدين الحليفين إلا كوريا الشمالية والصين. والوقت غير ملائم. ولا يوجد حليف مخلص مثل كوريا الجنوبية. وهذا ليس الوقت الملائم لقيام حرب تجارية بين واشنطن مع سيول. نحن بحاجة إلى جبهة موحدة ولا خيار آخر.

*أستاذ العلاقات الدولية في جامعة يونسي في سيول.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»