فيرسلاين: «الأزرق» أغلق المنافذ بـ «الضغط العالي»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

أكد الهولندي يان فيرسلاين، مدرب الجزيرة، أن المنتخب الفرنسي هزم نظيره البلجيكي في نصف النهائي مساء أمس الأول بالواقعية، مشيراً إلى أن تفكير ديشامب الواقعي قاده إلى التعرف بدقة إلى عناصر قوة المنتخب البلجيكي، وهي في الأساس خط الوسط، حيث إن البلجيك يملك أقوى وسط في العالم، وأن المدرب الفرنسي وضع 3 خطوط دفاعية متصلة، وليس بينها أي مساحات، بداية من وسط ملعبه، وحتى الوصول إلى منطقة الجزاء، وبالتالي فقد أغلق كل المنافذ أمام الفريق البلجيكي، وقطع العلاقة تقريباً بين الوسط والهجوم.

وقال فيرسلاين: عندما كان يتسلم المنتخب البلجيكي الكرة، كنا نتابع أن اللاعب المستحوذ عليها يبحث كثيراً حتى يجد من يسلمها له، لأن كل لاعبي الوسط والهجوم كانوا رهائن لدى لاعبي المنتخب الفرنسي، أو بمعنى أدق «تحت التحفظ».

وقال: لم ينجح لاعبو المنتخب البلجيكي في الوصول إلى مرمى «الديوك» إلا نادراً جداً بفعل المجهود الفردي والمراوغات المهارية التي حاول من خلالها هازارد، أما دي بروين فقد كان نشيطاً، وأحد أفضل لاعبي المنتخب البلجيكي، ولكنه اضطر دائماً إلى العودة إلى الوسط حتى يتسلم الكرة وتمريرها مراراً، لكن كل هذه التمريرات للأسف بعرض الملعب، وبدون أي فاعلية، وهو الأسلوب الذي يناسب منتخب فرنسا، الذي يعتمد على التنظيم الدفاعي الكامل، والسرعة في التحول للهجوم.

وأضاف: لاحظنا أن المنتخب الفرنسي كان يدافع بكل لاعبيه، بداية من رأس الحربة جيرو الذي كان يعود إلى منطقة الجزاء، ثم يعتمد على سرعة مبابي، وجريزمان، والدعم الإضافي من الوسط والهجوم، ويجب أن نرفع القبعة لديشامب في المركز الجديد الذي وضع بول بوجيا فيه، وهو خط الوسط المدافع، حيث قام بدوره على أكمل وجه، ولم يكن فقط وسط مدافع، ولكنه كان يسهم في بناء الهجمات المرتدة السريعة لمهارته الكبيرة في ذلك.