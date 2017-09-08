«أوهام المرض» تكبد بريطانيا خسائر هائلة

لندن (أ ف ب)

أظهرت دراسة أن حالات التوهم المَرَضي تكبد النظام الصحي البريطاني ما يقرب من 56 مليون جنيه إسترليني «73,62 مليون دولار» سنوياً. وجاءت نتائج هذه الدراسة التي نشرتها مجلة «ناشونال انستيتيوت فور هلث ريسرتش جورنال» العريقة حاسمة، إذ إن التوهم المرضي الذي يقوم على اقتناع الشخص بأنه يعاني مرضاً انطلاقاً من أوهام أو مبالغة في تحليل الأعراض الحميدة، يمثل عبئاً حقيقياً على النظام الصحي البريطاني.

وقال الأستاذ الفخري في كلية «امبريال كولدج» في لندن بيتر تايرر خلال مؤتمر صحفي «عندما يستشيرون طبيبهم العام، يصل المرضى مع قائمة من أربع صفحات لأمراض محتملة عثروا عليها على الإنترنت والطبيب العام المسكين يتعين عليه قراءتها في أقل من خمس دقائق».