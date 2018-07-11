هل أضاع «جيل الذهب» فرصته الأخيرة؟

سان بطرسبورج (أ ف ب)

كان لبلجيكا موعد مع التألق، إلا أن الفرصة ضاعت، الجيل الذهبي البلجيكي الذي يضم مواهب يحسد العالم بأجمعه المملكة عليها، انهار حلمه بنهائي مونديالي أول في تاريخه، بخسارته أمام فرنسا في نصف نهائي كأس العالم في روسيا. كان الهدف الرأسي للمدافع صامويل أومتيتي كافياً ليؤهل فرنسا إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة، ويحرم بلجيكا من اختبار معنى النهائي للمرة الأولى.

«أعتقد بوجود أربعة أو خمسة أعوام إضافية جيدة، يعتمد ذلك على الرغبة والإرادة لدى لاعبينا، في مرحلة ما، يمكننا أن نكون متهالكين بعد كل دورة ونسأل أنفسنا: هل أستمر أم لا، لا أعرف ماذا سيدور في رؤوس البعض»، قالها المدرب السابق للمنتخب مارك فيلموتس الذي فشل في قيادة «الشياطين الحمر» إلى الألقاب، قبل أن يخلفه الإسباني روبرتو مارتينيز. لاعبون مثل فنسان كومباني «32 عاماً» ويان فيرتونجن «31 عاماً» ومروان فلايني «30 عاماً»، تخطوا عتبة الثلاثين عاما واقتربوا من إنهاء مسيرتهم مع المنتخب. تعرضوا لاخفاق جديد، على رغم أن ما حققه المنتخب في مونديال روسيا كان أفضل من خيبتي مونديال 2014 في البرازيل وكأس أوروبا 2016 في فرنسا، حيث سقطوا عند حاجز الدور ربع النهائي.

وبحسب المدرب السابق للفئات الشابة في المنتخب جان- فرنسوا دو سارت: كانت هذه السنة حاسمة بالنسبة إليهم، لجيل إدين هازارد وكيفن دي بروين والآخرين. أضاف: حسناً، ثمة كأس أوروبا بعد عامين، لكن الأمر يختلف بالنسبة إلى كأس العالم، في إشارة إلى مونديال 2022.

وحذر دو سارت من عدم إمكانية إنتاج لاعبين مثل إدين هازار كل سنة، ما يمكن أن نأسف عليه، هو أنهم لم يحظوا ببطولات أخرى في وقت سابق في 2010 «كأس العالم بجنوب أفريقيا» و2012 «كأس أوروبا»، وهذه خيبة أمل كبيرة أصابتنا، كذلك كان ينبغي تحقيق نتيجة أفضل في كأس أوروبا 2016.