هازارد: الخسارة أفضل من الفوز مع فرنسا !

سان بطرسبرج (د ب أ)
كشف إيدن هازارد نجم المنتخب البلجيكي وزميله حارس المرمى تيبو كورتوا عن غضبهما واستيائهما الشديد من أسلوب لعب المنتخب الفرنسي خلال مباراة الفريقين بالمربع الذهبي لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
وبعد هدف المدافع صامويل أومتيتي دافع المنتخب الفرنسي بعمق هائل وحاول مباغتة منافسه عن طريق الهجمات المرتدة السريعة، فيما فشل المنتخب البلجيكي في التغلب على دفاع فرنسا.
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واتفق هازارد مع زميله في صفوف تشيلسي الإنجليزي والمنتخب البلجيكي، وقال: أفضل بالخسارة مع الفريق البلجيكي على الفوز مع هذا الفريق الفرنسي.
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وقال كورتوا: كونيا لم يقدم أداءً جيداً في إدارة المباراة، أهدر لاعبو فرنسا الكثير من الوقت، والحكم لم يطلق صفارته أيضاً عند إعاقة إيدن هازارد.