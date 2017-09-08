برانديللي: نلعب من أجل الفوز

مراد المصري (دبي)

كشف الإيطالي تشيزاري برانديللي المدير الفني للنصر، أنه لمس مدى حرص جميع الفرق واللاعبين، على حصد النتائج الإيجابية حتى خلال فترة التحضيرات، وأن الجميع في المسابقات الإماراتية الكروية لا يحب الخسارة.

وأوضح برانديللي أنه لمس أيضاً مدى رغبة لاعبي النصر في التطور ورفع مستوى أدائهم في التحضيرات والمباريات الودية،مشيراً إلى أهمية تركيز الفريق على تعزيز الجانب الدفاعي، والتواجد بأعداد أكبر في منطقة جزاء المنافس في حال أردنا الفوز على عجمان.

وأكد المدرب أن مسابقة كأس الخليج العربي تعتبر من المسابقات التي يسعى «العميد» للمنافسة عليها، وقال: سنلعب بكل تركيز ورغبة من أجل حصد النقاط، جميع اللاعبين جاهزون، فيما يغيب مسعود سليمان بسبب البطاقة الحمراء في نهائي كأس رئيس الدولة الموسم الماضي، وسنرى حالة طارق أحمد العائد من المشاركة مع المنتخب الوطني.

واعترف المدرب إنه تعلم من تجربة غلطة سراي التركي وفالنسيا الإسباني، فيما يبدو متفائلاً هنا بوجود مشروع جاد وواضح من النصر، وقال: «الأهم أن يواصل الفريق تطوره، وأن نحقق مركزاً أفضل في الدوري عن العام الماضي، ونسعى للتأهل إلى دوري أبطال آسيا».

وأشاد المدرب بتطور اللاعب جاسم يعقوب، وطالبه بالمواصلة والاستفادة من اللاعبين الأكبر سنا، فيما أوضح أن هناك لاعبين صاعدين يمتلكون مستقبلا مبشراً لن يكشف عن أسمائهم لكي يجنبهم الضغوط حالياً.

وحول الضغوط بعد النجاحات التي حققها الصربي يوفانوفيتش مع الفريق وحصده الألقاب بعد طول غياب، قال: «أدرك الأمر تماماً بالنسبة للنصر فهو فريق عريق، ودائماً يسعى للمنافسة، وهو ما سنقوم به».