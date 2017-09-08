الرمادي: نحن أمام موسم استثنائي

عماد النمر (عجمان)

قال أيمن الرمادي مدرب عجمان، إن فريقه أصبح جاهزاً بنسبة 80% لخوض غمار الموسم الجديد، مشيراً إلى أن البرتقالي يولي مسابقة كأس الخليج العربي أهمية كبيرة، ونعتبر المباراة الأولى أمام النصر اليوم استكمالاً لفترة الإعداد، حيث مازال الفريق يحتاج إلى بعض الإضافات حتى يصل إلى الجاهزية الكاملة.

وقال: إن الفريق يخوض مباراة اليوم دون لاعبيه المحترفين، البرازيلي إديلسون الذي أصيب بشد عضلي عقب مباراة الوصل الودية، والأوزبكي حيدروف الذي يعاني من الإجهاد نتيجة مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات الآسيوية للمونديال، وسيتقرر مدى مشاركتهما صباح اليوم، بناء على جاهزيتهما البدنية والصحية.

وواصل الرمادي: الفريق يملك دكة احتياط جيدة، ولدينا البدلاء الجاهزون لسد نقص الأجانب في المباراة الأولى، مؤكداً أن الإدارة لم تتعاقد مع المحترف الرابع حتى الآن؛ بسبب الرغبة في استقطاب لاعب مميز، وخلال الأيام المقبلة سيتم حسم هذا الأمر، حتى نخوض المباراة الأولى في دوري الخليج العربي أمام الجزيرة بصفوف مكتملة.

وأوضح الرمادي أن القرعة وضعت فريق عجمان في مواجهة الفرق القوية بداية الموسم، وهذا في حد ذاته صعب على أي فريق، أن يلتقي في أسابيعه الخمسة الأولى أقوى الفرق، لكن في المقابل سيكون لذلك مردود إيجابي على اللاعبين، حيث سيزيد من حماستهم وزيادة عطائهم في الملعب من أجل الظهور بصورة جيدة، وهذا يتطلب منا أن نبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق نتائج مرضيه في بداية المشوار، لأن هذا الموسم صعب للغاية على الجميع، وهو موسم استثنائي، لكننا نسعى أن نجعله موسماً طبيعياً لفريق عجمان خصوصاً. وشدد الرمادي على أنه يحترم فريق النصر الذي ظهر بصورة جيدة خلال فترة الإعداد والمباريات الودية، ولديه لاعبون على مستوى جيد ومدرب معروف، ورغم أن المباراة على أرض المنافس، فإننا سنسعى للخروج بنتيجة إيجابية تكون دفعاً للفريق في المرحلة التالية.