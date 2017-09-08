الوصل يعبر «كمين» دبا الفجيرة بعد مباراة ساخنة

وليد فاروق (دبي)

اقتنص الوصل ثلاث نقاط مهمة في أولى مبارياته في الموسم الكروي الجديد، بفوزه على ضيفه دبا الفجيرة 3-2 في اللقاء الذي جمعهما في الجولة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

تقدم الوصل مبكرا بعد 100 ثانية فقط، عن طريق مهاجمه حسن محمد، وأحرز البرازيلي سياو هدفين متتاليين لمصلحة دبا من ركلة جزاء في الدقيقة 48، وفي الدقيقة 53، قبل أن ينجح البرازيلي كايو في إدراك التعادل للوصل في الدقيقة 70 من ركلة جزاء أيضا، قبل أن يضيف مواطنه ليما هدف الفوز للوصل في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز حصد «الإمبراطور» أول ثلاث نقاط له في البطولة، ونجح في عبور «كمين» صعب كاد أن ينصبه له فريق دبا الفجيرة.

ورغم حالة التفوق النظري التي فرضها الوصل منذ بداية اللقاء، وتحديدا بعد الهدف المبكر، إلا أنه لم ينجح في استثمار هذا التفوق بشكل إيجابي، حيث استعاد دبا توازنه، ولم يكن لقمة سائغة أمام أصحاب الأرض.