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الوصل يعبر «كمين» دبا الفجيرة بعد مباراة ساخنة
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تاريخ النشر: السبت 09 سبتمبر 2017

وليد فاروق (دبي)

 اقتنص الوصل ثلاث نقاط مهمة في أولى مبارياته في الموسم الكروي الجديد، بفوزه على ضيفه دبا الفجيرة 3-2 في اللقاء الذي جمعهما في الجولة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

 تقدم الوصل مبكرا بعد 100 ثانية فقط، عن طريق مهاجمه حسن محمد، وأحرز البرازيلي سياو هدفين متتاليين لمصلحة دبا من ركلة جزاء في الدقيقة 48، وفي الدقيقة 53، قبل أن ينجح البرازيلي كايو في إدراك التعادل للوصل في الدقيقة 70 من ركلة جزاء أيضا، قبل أن يضيف مواطنه ليما هدف الفوز للوصل في الدقيقة 87.

 وبهذا الفوز حصد «الإمبراطور» أول ثلاث نقاط له في البطولة، ونجح في عبور «كمين» صعب كاد أن ينصبه له فريق دبا الفجيرة.

ورغم حالة التفوق النظري التي فرضها الوصل منذ بداية اللقاء، وتحديدا بعد الهدف المبكر، إلا أنه لم ينجح في استثمار هذا التفوق بشكل إيجابي، حيث استعاد دبا توازنه، ولم يكن لقمة سائغة أمام أصحاب الأرض.

 سيطر الوصل على معظم فترات الشوط الأول، بفضل تحركات لاعبي الوسط على حسن وكاسيريس، وعلى الأطراف عبد الله النقبي وكايو، إلا أن الإمدادات للمهاجمين ليما وحسن محمد لم تكن مؤثرة بالشكل الكافي، واعتمد لاعبو الوصل على التسديد بعيد المدى لتهديد مرمى فهد محمد حارس دبا عبر التسديد البعيد، باستثناء هدف السبق الذي جاء من كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من اليمين، لعبها ليما إلى حسن محمد سددها داخل الشباك محرزا هدف التقدم المبكر. ... المزيد
     
 

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