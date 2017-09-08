هاشيك: نتطلع لـ «البداية القوية»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

شدد إيفان هاشيك مدرب الإمارات على أهمية الفوز الأول مساء اليوم أمام الشارقة، وقال إن اللاعبين يدركون أهمية البداية الجيدة والقوية في المسابقة بعد التحضيرات الإيجابية في المرحلة الماضية، والتي تضع الفريق في أفضل درجات الجاهزية للقاء اليوم، وهو ما يعني الرغبة العالية في الوصول إلى النتيجة المطلوبة خارج ملعبنا.

وأضاف: «نتطلع للفوز الأول في البطولة، وندرك جيداً أن المسابقة لا تشبه بطولة الدوري وهذا يمثل دافعاً قوياً للمنافسة على الوصول إلى مراحل متقدمة فيها، ومن المهم أن نلعب بقوة في مواجهة أصحاب الأرض، لأن الخصم يتطلع أيضاً للحصول على النتيجة الإيجابية التي تعزز طموحاته في المسابقة».

وجدد هاشيك ثقته بلاعبي فريقه قبل لقاء اليوم، وقال إن المطلوب ترجمة الحالة الممتازة التي بدت على الفريق في فترة الإعداد المكثفة والتي كشفت عن الرغبة العالية في الوصول إلى أفضل ما يمكن أن يمثل طموحات النادي، بوجود أفضل العناصر من المواطنين والأجانب والاهتمام الكبير من مسؤولي النادي.

وأوضح: «قمنا بأشياء مهمة خلال التجمع الأول والمعسكر الخارجي، وسعينا للوصول إلى أفضل ما يمكن أن يساعد الفريق على الوصول إلى درجة الجاهزية المطلوبة، والتجاوب من اللاعبين كشف الرغبة الكبيرة في إظهار كل المعطيات التي تمنحهم فرصة تقديم المردود الجيد الذي يعزز حظوظهم في حصد النتائج التي تمثل الطموحات المرجوة».