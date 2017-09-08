بيسيرو: «الملك» جاهز رغم النقص العددي

الشارقة (الاتحاد)

أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الشارقة أن لاعبي الفريق ينتظرون بدء الموسم بحماس كبير، ولديهم رغبة في الظهور بصورة جيدة في المباراة الأولى، موضحاً أن الشارقة يدخل اللقاء من أجل الفوز وحصد أول ثلاث نقاط، مبيناً أن فريق الإمارات يسعى هو الآخر لتحقيق نتيجة إيجابية، ومع كامل الاحترام للمنافس، إلا أن الشارقة يسعى بكل قوة من أجل الفوز.

وتحدث بيسيرو عن عدم جاهزية بعض اللاعبين، وكذلك عدم اكتمال التعاقد مع المحترفين الأجانب، وأكد أن جميع لاعبيه محترفون وليس الأجانب فقط، وقد يلعب الفريق بمحترف واحد أمام الإمارات، هو الفنزويلي ريفاس كونه جاهزاً فنياً وبدنياً، ومن المحتمل ألا يشارك المحترف الأسترالي ماكجوان نظراً لأنه لم يتدرب مع الفريق سوى مرتين بعد عودته الأربعاء الماضي.

وقال بيسيرو إن الشارقة يفتقد أيضاً الحارس عادل الحوسني الذي أصيب في المباراة الودية الأخيرة أمام اتحاد جدة، إلى جانب الثنائي عبد الله غانم ومحين خليفة المصابين من الموسم الماضي، وهذه هي الحال قبل انطلاق المباراة، لكن على الجميع العمل بقوة وبذل المزيد من الجهد، مؤكداً ثقته في لاعبيه وقدرتهم على تحقيق الفوز، وأن فريقه في وضع بدني ومعنوي جيد.

وعبر بيسيرو عن رضاه التام بعد حالة الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى، وقال إن المعسكر الخارجي لعب دوراً كبيراً في زيادة الانسجام بين اللاعبين، والروح المعنوية وروح الفريق الواحد في أعلى درجاتها، معبراً عن سعادته بتجانس وتفاهم اللاعبين داخل الملعب وخارجه. وقال بيسيرو: نحمل على عاتقنا مسؤولية الفريق، لأننا حصلنا على دعم كبير من الجميع، وندرك أن أحد أهداف الدمج هو تكوين فريق قوي ومنافس في البطولات، ومع الوقت سيعود الشارقة مجدداً إلى المنصات، ونطلب من الجماهير ضرورة الوجود ومؤازرة اللاعبين للمساهمة في تحقيق الطموحات.