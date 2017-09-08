الظفرة يخطف نقطة من الجزيرة

عبدالله عامر (الظفرة)

انتزع الظفرة نقطة ثمينة بتعادله 1-1 مع الجزيرة، في إطار منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي، وجاءت المباراة متفاوتة في أغلب فتراتها، حيث كان الجزيرة هو الأفضل، ولكن الظفرة استطاع أن يحقق التعادل في نهاية المباراة.

بدأ الظفرة المباراة بتشكيلة ضمت كلاً من عبدالله سلطان، وخالد بطي، وعصام العدوة، وعبدالرحمن يوسف، وإبراهيم سعيد، وإبراهيم العلوي، وعادل هرماش، وخلف الحوسني، وأحمد علي، وايلتون الميدا، وسعيد الكثيري.

بينما بدأ فخر أبوظبي المباراة بتشكيلة ضمت كلاً من علي خصيف، ومسلم فايز، وسالم راشد، وفارس جمعة، وعيسى العتيبة، وسالم عبدالله، وخلفان مبارك، ومحمد جمال، وروماريوداسيلفا، ورشيدوف، وأحمد الهاشمي. كانت البداية قوية من جانب الجزيرة، حيث شكلت تحركات رومارينهو وخلفان مبارك إزعاجاً لدفاعات أصحاب الأرض، فيما حاول الظفرة أن يهاجم عن طريق ألميدا الذي كان أفضل لاعبي فريقه.

أجرى قويض مدرب الظفرة تغييراً اضطرارياً بإشراك عبدالله عبدالهادي بديلاً لإبراهيم العلوي للإصابة، وتزيد سرعة المباراة ويتقدم ألميدا بكرة في منطقة الجزاء، ليمررها لأحمد علي الذي سقط وطالب بضربة جزاء، ولكن حكم المباراة احتسب خطأ ضده، ويمرر رشيدوف كرة عكسية يبعدها الدفاع من على رأس أحمد العطاس في اللحظة الأخيرة، وفي الوقت بدل الضائع يخطئ عبدالرحمن يوسف مدافع الظفرة في إبعاد الكرة ليسددها رومارينهو قوية تمر بجانب القائم الأيمن لمرمى الظفرة.