الشارقة يستضيف الإمارات بـ «الملعب البيضاوي» وعجمان يحل ضيفاً على النصر في «زعبيل»

معتصم عبدالله (دبي)

تختتم اليوم الجولة الأولى لمسابقة كأس الخليج العربي «باكورة منافسات موسم 2017- 2018»، بإقامة مباراتين، حيث يستقبل الشارقة «الجديد» ضيفه الإمارات على ملعب الأول في الإمارة الباسمة في المجموعة الثانية، ويلتقي عجمان «العائد إلى منافسات المحترفين» مضيفه النصر، على استاد زعبيل في نادي الوصل في المجموعة الأولى.

ويحتضن «الملعب البيضاوي» في الشارقة المواجهة الرسمية الأولى لفريق الإمارة بعد قرار الدمج مع جاره الشعب أمام ضيفه الإمارات، ويتطلع البرتغالي بيسيرو مدرب «الملك» إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشوار فريقه في المنافسة رغم الصعوبات التي تواجه الفريق، في ظل عدم اكتمال قائمة الأجانب باستثناء الثنائي الفنزويلي ريفاس والأسترالي ماكجوان الذي التحق بتدريبات فريقه الأربعاء الماضي، علاوة على غياب الحارس الأساسي عادل الحوسني الذي تعرض للإصابة في مباراة اتحاد جدة الودية الأخيرة والتي انتهت بتفوق الشارقة 1-0.

في المقابل يترقب جمهور «الصقور» الظهور الأول للثنائي المحترف المغربي عبد الغني معاوي والأرجنتيني سبستيان إدواردو، بجانب مواطنه ساشا المستمر مع الفريق للموسم الثاني على التوالي، وتميل كفة الأفضلية في المواجهات المباشرة للفريقين في منافستي دوري وكأس الخليج العربي لصالح «الملك» الذي خسر في مباراتين فقط من أصل 21 جمعت الفريقين في آخر 10 مواسم.

ويشهد ملعب زعبيل في نادي الوصل والذي يستضيف مباريات النصر خلال الموسم الحالي بصورة استثنائية؛ نظراً لأعمال الصيانة والتأهيل على ملعب آل مكتوم «معقل العميد»، استعداداً لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2019، المواجهة المرتقبة بين النصر وضيفه عجمان العائد مجدداً إلى مسابقات المحترفين في الموسم الحالي 2017- 2018، بعد تتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي في ختام المجموعة الأولى.

وستكون مباراة الليلة فرصة الظهور الرسمي الأول لمدربي الفريقين الإيطالي تشيزاري برانديللي مدرب «العميد»، والمصري أيمن الرمادي الذي قاد «البرتقالي» للعودة إلى واجهة بطولات المحترفين، وتبدو صفوف «الأزرق» الساعي للتتويج بلقبه الثاني في البطولة بعد الأول في 2014- 2015 شبه مكتملة بانضمام الرباعي الدولي محمود خميس، طارق أحمد، أحمد شمبيه وسالم صالح، بجانب الثنائي البرازيلي فاندرلي ومواطنه مارسيلو سيرنو الذي يستعد للظهور الرسمي الأول، في الوقت الذي يفقد «البرتقالي» جهود الثنائي البرازيلي أديلسون بداعي الإصابة والدولي الأوزبكي حيدروف بداعي الإجهاد، في انتظار اكتمال عقد أجانب الفريق قبل انطلاقة منافسة الدوري.