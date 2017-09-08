الوحدة وشباب الأهلي- دبي حبايب في «حضور الــــــــــدوليين»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تقاسم الوحدة وشباب الأهلي- دبي نقاط مباراتهما أمس، بتعادلهما 1 - 1 أمس على استاد آل نهيان بأبوظبي، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي، وسط حضور جماهيري بلغ 2553 مشجعاً.

وتقدم أصحاب السعادة بالهدف الأول عن طريق تيجالي في الدقيقة العاشرة، ثم عادل ماكيت ديوب النتيجة لشباب الأهلي- دبي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وجاءت المباراة متكافئة على مدار الشوطين، حيث كانت الأفضلية في الشوط الأول لأصحاب الأرض، بينما تفوق الضيوف في امتلاك الكرة في الشوط الثاني.

وعلى غير المتوقع شكل الدوليون حضوراً في تشكيلة الفريقين، حيث دفع ريجيكامب مدرب الوحدة، بتشكيلة ضمت محمد الشامسي، ومحمد برغش، وسالم سلطان، وشانج ريم، وأحمد راشد، ومراد باتنا، وجوجاك، وسلطان الغافري، وطارق الخديم، وإسماعيل مطر، وتيجالي.