«قاهر مايويذر» يستجدي وظيفة ومسكناً

الجزائر (د ب أ)







يستحضر الملاكم الجزائري السابق، نور الدين مجهود، بكثير من الحسرة والألم، الذكريات التي جمعته ببطل العالم الأميركي فلويد مايويذر، أغنى رياضي في العالم.



وتغلب مجهود على مايويذر في دور الثمانية ببطولة العالم للملاكمة العام 1995، ليكون بذلك الملاكم الثاني الذي يهزم اللاعب الأميركي قبل انتقاله للاحتراف.

وقال مجهود، في مقابلة مع محطة «الهداف» التلفزيونية: «عندما أشاهد ما يفعله مايويذر على حلبات الملاكمة، أكاد انفجر. هو بات أغنى رياضي في العالم، أما أنا فلا زلت أواصل رحلة البحث عن وظيفة اقتات منها، ومسكن أرتاح فيه مع زوجتي وأولادي الأربعة».



وأضاف: «واجهت مايويذر في بطولة العالم التي جرت في ألمانيا قبل 22 عاماً، وفزت عليه بالنقاط، ثم واصلت السير بنجاح حتى الدور النهائي، حيث خسرت أمام البلغاري سيرافيم تودروف بالنقاط بعد تحيز فاضح للقضاة». وأوضح: «مايويذر صرح للإعلام في نهاية المنازلة التي جمعتني به، أنها المرة الثانية التي ينهزم فيها بمشواره. لم أواجهه مرة ثانية لأنه انتقل إلى عالم الاحتراف في العام التالي».

وأكد مجهود الذي كان يحمل بين يديه صورة تجمعه بمايويذر، أن الاستمرارية والإمكانيات هي التي صنعت الفارق بينه وبين بطل العالم، مستغرباً التهميش والإهمال الذي يعاني منه.



وناشد مجهود، وزارة الشباب والرياضة الجزائرية منحه وظيفة يسترزق منها، كما طلب من السلطات المختصة في مدينة معسكر غربي الجزائر، تمكينه من مسكن يأويه هو وزوجته وأولاده الأربعة، إضافة إلى منحه صالة للملاكمة بغية نقل خبرته الثرية إلى الشباب، والمساهمة في صناعة أبطال المستقبل في هذه الرياضة.