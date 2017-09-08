ستيفنز وكيز.. معركة «رمز الجيل»

نيويورك(د ب أ)

صعدت الأميركيتان سلوان ستيفنز وماديسون كيز إلى الدور النهائي للمرة الأولى في سجل مشاركاتهما في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، بعدما تأهلتا إلى نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينج ميدوز» بالفوز في المربع الذهبي.

وبعد أن شهدت البطولة تأهل أربع لاعبات أميركيات للدور قبل النهائي، للمرة الأولى منذ العام 2002، تترقب الجماهير المباراة النهائية الأولى في جراند سلام لكل من ستيفنز وكيز اليوم.

وصعدت ستيفنز إلى النهائي على حساب النجمة المخضرمة فينوس وليامز المصنفة التاسعة للبطولة، حيث تغلبت عليها 6 /&rlm&rlm&rlm 1 وصفر /&rlm&rlm&rlm 6 و7 /&rlm&rlm&rlm 5، بينما تغلبت كيز على كوكو فانديواج 6 /&rlm&rlm&rlm 1 و6 /&rlm&rlm&rlm 2 في مباراة استغرقت 66 دقيقة فقط، وشهدت التوقف سبع دقائق خلال المجموعة الثانية لتلقي كيز العلاج لإصابتها في الفخذ الأيمن. والتقت ستيفنز مواطنتها كيز مرة واحدة سابقة، وكان الفوز من نصيب ستيفنز.

وتتطلع كل من اللاعبتين إلى الفوز والتتويج بالبطولة الحالية، لتعلن عن نفسها كرمز للجيل الجديد لنجمات التنس الأميركيات. وكان الفوز على فينوس بمثابة مفاجأة لستيفنز «24 عاماً» نفسها، حيث مثلت فينوس «37 عاماً» رمزاً لستيفنز في عالم التنس منذ طفولتها.

وقالت ستيفنز التي تعافت من إصابة عرقلت مسيرتها هذا الموسم: «أشعر بالفخر لكوني عاصرت فينوس بملاعب التنس.. دخلت إلى أرض الملعب بثقة في قدرتي على الفوز. الأمور لم تأت لمصلحتي في المجموعة الثانية، لكنني واصلت الإصرار على الفوز».

وتابعت: «كنت أدرك أن الفرصة ستتاح أمامي في لحظة ما. وكان الأمر متوقفاً على مدى إصراري.. وأعتقد أنني تمسكت بهذا جيداً في المجموعة الثالثة التي حسمت المباراة».