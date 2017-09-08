ستيفنز وكيز.. معركة «رمز الجيل»

نيويورك(د ب أ)
صعدت الأميركيتان سلوان ستيفنز وماديسون كيز إلى الدور النهائي للمرة الأولى في سجل مشاركاتهما في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، بعدما تأهلتا إلى نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينج ميدوز» بالفوز في المربع الذهبي.
وبعد أن شهدت البطولة تأهل أربع لاعبات أميركيات للدور قبل النهائي، للمرة الأولى منذ العام 2002، تترقب الجماهير المباراة النهائية الأولى في جراند سلام لكل من ستيفنز وكيز اليوم.
|
وتتطلع كل من اللاعبتين إلى الفوز والتتويج بالبطولة الحالية، لتعلن عن نفسها كرمز للجيل الجديد لنجمات التنس الأميركيات. وكان الفوز على فينوس بمثابة مفاجأة لستيفنز «24 عاماً» نفسها، حيث مثلت فينوس «37 عاماً» رمزاً لستيفنز في عالم التنس منذ طفولتها.
|
وتابعت: «كنت أدرك أن الفرصة ستتاح أمامي في لحظة ما. وكان الأمر متوقفاً على مدى إصراري.. وأعتقد أنني تمسكت بهذا جيداً في المجموعة الثالثة التي حسمت المباراة».