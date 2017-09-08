50 محملاً في ملحمة «حديريات» للبوانيش

مصطفى الديب (أبوظبي)

تقص أشرعة محامل سباق حديريات للوابنيش، شريط الموسم الجديد لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، اليوم عندما تبحر في مياه العاصمة لمسافة سبعة أميال بحرية، بمشاركة 50 محملا من مختلف أنحاء الدولة في ملحمة خاصة، حيث تقتصر المشاركة في المنافسات على بحارة الإمارات فقط.

ورصدت إدارة النادي 380 ألف درهم جوائز للفائزين من الأول وحتى الأربعين، حيث يحصل صاحب الصدارة على 30 ألف درهم، وتعتبر البوانيش من الفئات صاحبة الخصوصية الشديدة لاسيما في الحجم الذي يختلف عن سباقات المحامل الشراعية الأخرى أو حتى من ناحية طريقة التصنيع التي تستخدم فيها جذوع النخيل.‬‬

​وعقد نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت اجتماعاً تنسيقياً، مع الجهات الحكومية المعنية بمساندة النادي في تنظيم السباقات، وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بافتتاح الموسم.

‬‬من جانبه، أكد أحمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة النادي، أن الاستعدادات للموسم الجديد سارت وفق ما هو مخطط لها، مشيراً إلى أن الجميع في النادي أعد العدة لانطلاقة مميزة لسباقات الشراع.