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السباق الأول لـ «أبوظبي للشراع»

50 محملاً في ملحمة «حديريات» للبوانيش
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تاريخ النشر: السبت 09 سبتمبر 2017

مصطفى الديب (أبوظبي)

تقص أشرعة محامل سباق حديريات للوابنيش، شريط الموسم الجديد لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، اليوم عندما تبحر في مياه العاصمة لمسافة سبعة أميال بحرية، بمشاركة 50 محملا من مختلف أنحاء الدولة في ملحمة خاصة، حيث تقتصر المشاركة في المنافسات على بحارة الإمارات فقط.

 ورصدت إدارة النادي 380 ألف درهم جوائز للفائزين من الأول وحتى الأربعين، حيث يحصل صاحب الصدارة على 30 ألف درهم، وتعتبر البوانيش من الفئات صاحبة الخصوصية الشديدة لاسيما في الحجم الذي يختلف عن سباقات المحامل الشراعية الأخرى أو حتى من ناحية طريقة التصنيع التي تستخدم فيها جذوع النخيل.‬‬

​وعقد نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت اجتماعاً تنسيقياً، مع الجهات الحكومية المعنية بمساندة النادي في تنظيم السباقات، وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بافتتاح الموسم.

 ‬‬من جانبه، أكد أحمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة النادي، أن الاستعدادات للموسم الجديد سارت وفق ما هو مخطط لها، مشيراً إلى أن الجميع في النادي أعد العدة لانطلاقة مميزة لسباقات الشراع.

 وأعرب الرميثي عن سعادته البالغة بانطلاقة الموسم بوجود خمسين محملا تتنافس على اللقب الأول في الموسم، ووجه الشكر إلى البحارة المشاركين على الالتزام التام باللوائح والقوانين، مشيداً بالروح الرياضية العالية التي سيطرت على الموسم الماضي منذ البداية وحتى النهاية، معرباً عن ثقته التامة في سيطرة الأجواء نفسها على منافسات الموسم الجيد، خصوصاً وأن الجميع متأهب للمنافسة على الألقاب.‬‬ ... المزيد
     
 

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