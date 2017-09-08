«أبوظبي 35» يدافع عن صدارة «الزمن» في مياه كامبيوني

كامبيوني (الاتحاد)
تقام اليوم منافسات السرعة «سباق أفضل زمن» في الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 على مياه بحيرة لوجانو بمدينة كامبوني الإيطالية على مدى يومين، والتي تقع خلف الجبال المطلة على سويسرا، بمشاركة 25 زورقاً، منها زورقان لفريق أبوظبي، وتخوض الزوارق السباق الرئيسي غداً.
وتبدأ المنافسة بالتجارب الحرة، ثم تصفيات أفضل زمن بالمرحلة الأولى بمشاركة جميع الزوارق، وبعدها الانتقال إلى التصفية الثانية والتي يتأهل لها 12 زورقاً، ثم التصفية الأخيرة والتي تتأهل إليها ستة زوارق فقط، وهي المرحلة الأهم، حيث ينطلق كل زورق على حدة، ويقوم بدورتين طمعاً في تحقيق الزمن الأفضل، وتحتسب النقاط في المنافسة على لقب أفضل زمن للزوارق الستة الأوائل، وأيضاً يمتلكون الأفضلية في الالتفاف على البوابة الهوائية على بقية الزوارق.
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وكانت زوارق أبوظبي قد بدأت إعدادها مبكراً عبر الوصول إلى إيطاليا الخميس الماضي، وخوض تجارب مكثفة في ورشة الفريق بمدينة ميلان وعلى الحدود القريبة من كامبيوني، قبل الانتقال إليها وبدء العمل في معسكر الفريق في البطولة.
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