«أبوظبي 35» يدافع عن صدارة «الزمن» في مياه كامبيوني

كامبيوني (الاتحاد)

تقام اليوم منافسات السرعة «سباق أفضل زمن» في الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 على مياه بحيرة لوجانو بمدينة كامبوني الإيطالية على مدى يومين، والتي تقع خلف الجبال المطلة على سويسرا، بمشاركة 25 زورقاً، منها زورقان لفريق أبوظبي، وتخوض الزوارق السباق الرئيسي غداً.

وتبدأ المنافسة بالتجارب الحرة، ثم تصفيات أفضل زمن بالمرحلة الأولى بمشاركة جميع الزوارق، وبعدها الانتقال إلى التصفية الثانية والتي يتأهل لها 12 زورقاً، ثم التصفية الأخيرة والتي تتأهل إليها ستة زوارق فقط، وهي المرحلة الأهم، حيث ينطلق كل زورق على حدة، ويقوم بدورتين طمعاً في تحقيق الزمن الأفضل، وتحتسب النقاط في المنافسة على لقب أفضل زمن للزوارق الستة الأوائل، وأيضاً يمتلكون الأفضلية في الالتفاف على البوابة الهوائية على بقية الزوارق.

ويسعى زورقا أبوظبي 35 بقيادة راشد القمزي، وزورق 36 بقيادة محمد المحيربي، إلى إنجاز الزمن الأفضل، حيث تعقد الآمال في أن يستمر الفريق في صدارة الترتيب العام للبطولة عبر الزورق 35، خاصة أنه في صدارة الترتيب العام حالياً بـ 32 نقطة، ويأتي في المركز الثاني زورق السويدي بيري لوندن برصيد 20 نقطة، ويحتل المركز الثالث زورق نيلسون مورين برصيد 16 نقطة، ويهدف القمزي إلى أن يحرز الزمن الأفضل، أو أن يكون بين الثلاثة الأوائل من أجل الاستمرار في مهمة الدفاع عن الصدارة وإنهاء المرحلة الإيطالية من البطولة في المقدمة.

وكانت زوارق أبوظبي قد بدأت إعدادها مبكراً عبر الوصول إلى إيطاليا الخميس الماضي، وخوض تجارب مكثفة في ورشة الفريق بمدينة ميلان وعلى الحدود القريبة من كامبيوني، قبل الانتقال إليها وبدء العمل في معسكر الفريق في البطولة.