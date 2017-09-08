«أمن المنافذ» يتوج بدرع السباحة

أبوظبي (الاتحاد)
برعاية معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، تُوّج فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالمركز الأول في المجموع العام لبطولة السباحة، ضمن بطولات درع «القائد العام» للألعاب الرياضية في الموسم الرياضي 2017 - 2018، والتي أقيمت في جامعة نيويورك أبوظبي، بجزيرة السعديات، وبمشاركة 89 سباحاً من جميع القطاعات الشرطية، ونظم البطولة مركز التربية الرياضية الشرطية، بالتعاون مع اللجنة العليا الرياضية في شرطة أبوظبي.
وجاء فريق «قطاع الموارد البشرية» في المركز الثاني، وحل فريق «قطاع المهام الخاصة» في المركز الثالث بعد منافسة متقاربة بين مختلف القطاعات الشرطية. وتضمنت البطولة مسافات 50 و100 متر حرة، و50 و100 متر صدر، و50 و100 متر ظهر، إضافة إلى 50 متر حرة تتابع رباعي، و50 متر تتابع متنوع.
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وأثنى، الشامسي، على دعم جامعة نيويورك أبوظبي للبطولة، وتوفير المرافق الرياضية في حرمها الجامعي، وتوفير كل السبل لإنجاح البطولة، ضمن شراكتها وتعاونها مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
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حضر فعاليات البطولة، العقيد محمد علي المهيري مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، والمقدم عصام عبدالله آل علي نائب مدير المركز، وجون تيت المدير التنفيذي لشركة تمكين الممثل الحكومي لإمارة أبوظبي لمشروع الجامعة، والدكتور ألفرد بلوم نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي.