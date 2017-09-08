«أمن المنافذ» يتوج بدرع السباحة

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، تُوّج فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالمركز الأول في المجموع العام لبطولة السباحة، ضمن بطولات درع «القائد العام» للألعاب الرياضية في الموسم الرياضي 2017 - 2018، والتي أقيمت في جامعة نيويورك أبوظبي، بجزيرة السعديات، وبمشاركة 89 سباحاً من جميع القطاعات الشرطية، ونظم البطولة مركز التربية الرياضية الشرطية، بالتعاون مع اللجنة العليا الرياضية في شرطة أبوظبي.

وجاء فريق «قطاع الموارد البشرية» في المركز الثاني، وحل فريق «قطاع المهام الخاصة» في المركز الثالث بعد منافسة متقاربة بين مختلف القطاعات الشرطية. وتضمنت البطولة مسافات 50 و100 متر حرة، و50 و100 متر صدر، و50 و100 متر ظهر، إضافة إلى 50 متر حرة تتابع رباعي، و50 متر تتابع متنوع.

وأشاد العميد خليفة بطي الشامسي نائب مدير قطاع المالية والخدمات، رئيس اللجنة العليا الرياضية، خلال تتويجه الفرق الفائزة، بروح التنافس بين المشاركين من منتسبي القطاعات في شرطة أبوظبي، موضحاً أن «البطولات» تعزز أواصر المحبة والعلاقات المجتمعية بين المتسابقين، تجسيداً لرسالة القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بـ «العمل على الجاهزية العالية والدائمة بدنياً وصحياً لجميع المنتسبين، ليؤدوا واجبهم ورسالتهم بكفاءة عالية».

وأثنى، الشامسي، على دعم جامعة نيويورك أبوظبي للبطولة، وتوفير المرافق الرياضية في حرمها الجامعي، وتوفير كل السبل لإنجاح البطولة، ضمن شراكتها وتعاونها مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

من جانبه، أكد العقيد محمد علي المهيري، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، على أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية لمنتسبي شرطة أبوظبي، مشيراً إلى دور الرياضة في الإعداد البدني والذهني والنفسي لمنتسبي ومنتسبات الشرطة، مما يحقق أداء أرقى وكفاءة أعلى في تنفيذ المهام الموكلة إليهم.

حضر فعاليات البطولة، العقيد محمد علي المهيري مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، والمقدم عصام عبدالله آل علي نائب مدير المركز، وجون تيت المدير التنفيذي لشركة تمكين الممثل الحكومي لإمارة أبوظبي لمشروع الجامعة، والدكتور ألفرد بلوم نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي.