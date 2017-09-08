خيول «ياس» تتصدر الترشيحات في تحدي «لاتست الفرنسي»

أبوظبي (الاتحاد)

يشهد مضمار لاتست دو بوش العريق في فرنسا، عصر اليوم، انطلاق سباقين للخيول العربية الأصيلة، مخصصين للأمهار في سن ثلاث سنوات، والمهرات في سن ثلاث سنوات، بمشاركة خيول «ياس» لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتتصد خيول «ياس» الترشيحات.

وخصص الشوط الأول لمسافة 1900 متر للمهرات في سن ثلاث سنوات على لقب سباق بري نيفادا للفئة الثالثة البالغ إجمالي جوائزه المالية 25 ألف يورو، وتشارك فيه 9 مهرات. ويمثل خيول «ياس» لإدارة سباقات الخيل، المهرة الناشئة «نجاح» المنحدرة من نسل «منجز» والفرس «دهوا»، ويشرف على تدريبها أف سانشيز، ويقودها في السباق الفارس جان بيرنارد ايجوم.

وكانت المهرة الناشئة «نجاح» قد أكدت نجوميتها حين انتزعت لقب سباق بري رازيا للفئة الثالثة لمسافة 1800 متر، المخصص للمهرات في سن ثلاث سنوات فقط، البالغ جائزته المالية 20 ألف يورو.

وتمكنت المهرة «نجاح»، بإشراف المدرب أف سانشيز وقيادة الفارس جان بيرنارد ايجوم، من اجتياز الاختبار بكل نجاح من أول مشاركة لها في السباقات، ونيل اللقب المصنف في زمن وقدره 2:05:57 دقيقة.

وخصص الشوط الثاني لمسافة 1900 متر للأمهار في سن ثلاث سنوات فقط، على لقب سباق بري شيري بيبي للفئة الثالثة البالغ إجمالي جوائزه المالية 25 ألف يورو، وتشارك فيه 5 خيول.

ويمثل خيول «ياس» المهر «صمود» المنحدر من نسل «منجز» والفرس «وادية»، ويشرف عليه المدرب أي ووتريجانت ويقوده الفارس العالمي كريستوف سوميلو، ويسعى لتحقيق أول فوز له.

وكان «صمود» قد خاض 4 سباقات في سجله، حل خلالها في المركز الثالث في سباق الفئة الثالثة، وسباق «قوائم»، وجاء في المركز الرابع في سباق الفئة الأولى في آخر مشاركة له يوم 12 أغسطس الماضي.