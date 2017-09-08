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434 لاعباً من 24 دولة يدشنون منافسات اليوم الأول

29 ميدالية للإمارات في «دولية عجمان» للجو جيتسو
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تاريخ النشر: السبت 09 سبتمبر 2017

رضا سليم (عجمان)

 حصد لاعبو الإمارات 29 ميدالية ملونة من أصل 59 ميدالية، أمس، في منافسات اليوم الأول للنسخة الثانية من بطولة عجمان الدولية لمحترفي الجو جيتسو التي تقام برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وشارك فيها 434 لاعباً من 24 دولة، ويسدل الستار عليها مساء اليوم في صالة مركز شباب عجمان.

حضر منافسات اليوم الأول والتتويج، حمد بن غليطة السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، عضو المجلس الوطني، ويوسف البطران، عضو اتحاد الجو جيتسو، مسؤول الأندية، وأحمد الرئيسي مدير مركز شباب عجمان، وصالح محمد صالح الجزيري، المدير العام لدائرة التنمية السياحية بعجمان، وعدد من الضيوف.

ودخل جدول الميداليات عدد من اللاعبين العرب من الكويت وفلسطين واليمن والأردن، كما ظهر لاعبو روسيا وأوكرانيا والهند وكولومبيا والبرازيل في جدول الميداليات لمسابقات من دون بدلة، في وزن 21 كجم.

وأسفرت النتائج عن فوز زايد الكثيري لاعب الجزيرة بذهبية وزن 66 كجم جوفونيل للحزام الأبيض، وجاء زميله عبدالرحمن الكتبي في المركز الثاني، وسيطر الجزيرة على هذا الوزن بفوز عبدالله الظاهري بالمركز الثالث، وفي فئة جوفونيل وزن 60 للحزام الأزرق، فاز حمد نواد من أكاديمية أجيال بالمركز الأول، وجاء زميله محمد السويدي في المركز الثاني، وحل مانع البريكي من الجزيرة في المركز الثالث.

وتصدر عبدالله بكير، لاعب جلادياتورس، المركز الأول لفية جوفونيل وزن 73 كجم للحزام الأبيض، وحل ثانياً فلاح الكربي لاعب الظفرة، وفي وزن 75 كجم بالغين، حزام أبيض، فاز الروسي حمزة ياناديف بالمركز الأول، وحل خالد الحمادي من فريق نوجيرا في المركز الثاني، وجاء سعد علي حسن لاعب الشارقة في المركز الثالث، وفي وزن 83 كجم بالغين، حزام أبيض، تصدر المركز الأول الأوكراني اوليكسيل بورشيش، وجاء في المركز الثاني أمير نوال من كوموروس، ثم محمود حافظ لاعب النصر ثالثاً. ... المزيد
     
 

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