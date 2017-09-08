شتاينهاوس ترسم مستقبل برلين !

برلين(د ب أ)

لم تنطلق أي نقاشات أو حالات جدل حول مدى كفاءة الحكمة الألمانية بيبيانا شتاينهاوس، وإنما يشكل ظهورها كأول امرأة تتولى تحكيم مباراة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «بوندسليجا» غداً، علامة فارقة في المساواة بين الجنسين في كرة القدم.

وأعلن نادي هيرتا برلين عن بيع تذاكر مباراته المقررة مساء الأحد أمام فيردر بريمن، بنصف الثمن للسيدات، احتفالاً بهذه العلامة الفارقة المتمثلة في إدارة شتاينهاوس للمباراة. ولن تصبح شتاينهاوس، ضابطة الشرطة البالغة من العمر 38 عاماً، أول سيدة تتولى التحكيم في مباراة بدوري الدرجة الأولى الألماني فقط، وإنما أول سيدة تدير مباراة في مسابقات الدوري الكبرى للرجال في أوروبا.

وقالت شتاينهاوس في بيان أصدره الاتحاد الألماني لكرة القدم: بالطبع، أتطلع إلى إدارة مباراتي الأولى في البوندسليجا.. سعيدة بأنني وطاقمي سنتمكن أخيراً من خوض هذا التحدي. نحن بالتأكيد مستعدون جيدا.» وتتمتع شتاينهاوس بخبرة 18 عاماً في التحكيم، منها 10 أعوام في منافسات الدرجة الثانية وعدد كبير من مباريات كرة القدم للسيدات، منها المباريات النهائية في كأس العالم 2011 وأولمبياد 2012 ودوري أبطال أوروبا 2017.

والآن باتت بصدد اتخاذ الخطوة الأخيرة على طريق تحقيق حلم شخصي لها، ومع ذلك لا تزل تتمسك بالحذر فيما يتعلق بدورها في تاريخ كرة القدم.