ملعب توتنهام ينفرد بخاصية «السحب»

لندن (أ ف ب)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أن الملعب الجديد لنادي توتنهام اللندني الذي يتسع لـ61 ألف متفرج، سيحظى بأول أرضية ملعب كرة قدم قابلة للسحب. وكان رئيس نادي شمال لندن دانيال ليفي قد صرح في وقت سابق أنه متحمس لاستضافة فريق لكرة القدم الأميركية من لندن. وبناء عليه، سيكون هناك أرضية عشبية لكرة القدم وتحتها أرضية اصطناعية من أجل كرة القدم الأميركية. وكان توتنهام قد عقد شراكة لـ 10 سنوات ستمكنه من استضافة مباراتين سنوياً على أرضه في كرة القدم الأميركية.

وستكون الأرضية العشبية فوق الصناعية المعترف بها من قبل الدوري الأميركي لكرة القدم وستقسم إلى ثلاثة أقسام.

وبحسب بيان صادر عن النادي اللندني، فإن: الأرضية العشبية القابلة للسحب كليا سيتم استخدامها لكرة القدم، في حين أن الأرضية الصناعية تحتها سيتم استعمالها من أجل مباريات كرة القدم الأميركية، الحفلات الغنائية ومجموعة من المناسبات الأخرى، وذلك من أجل حماية الأرضيتين.

ويتطلع توتنهام للانتقال إلى الملعب الجديد في بداية الموسم المقبل، علماً انه يخوض حالياً المباريات على أرضه على ملعب ويمبلي الشهير، منتظراً إنهاء الأشغال في ملعبه المستقبلي الذي يتم بناؤه إلى جانب ملعب «وايت هارت لاين» القديم.

وأعرب ليفي لشبكة «أي أس بي إن» الأميركية في العام الماضي عن تحمسه الكبير لمشاهدة مباريات كرة قدم أميركية على الملعب الجديد: إذا وصلنا إلى مرحلة تريد فيها رابطة الدوري أن تملك فريقا دائماً في لندن، هذا الملعب يمكنه حرفياً أن يصبح، بغض النظر عن الفريق، ملعبه وسيشعر أنه يستأجر ملعب توتنهام.